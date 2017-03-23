Referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Plevne Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 kişiye hitap etti. Yapılan faydalı işlerin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Tiryaki, bu isteğine halkın sandık başında cevap vereceğini vurguladı. Başkan Tiryaki, daha sonra çalışma atölyelerini ve kreşi ziyaret etti.

“Elimizi her zaman taşın altına koyduk.”

Altındağ Belediyesi olarak Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, ilçenin geldiği noktayı Altındağlı kadınlara anlattı. Başkan Tiryaki, ellerini her zaman taşın altına koyduklarının altını çizdi ve görevleri kapsamında olmamasına rağmen önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. İlçeye okul, sağlık tesisleri, spor alanları, park ve cami gibi yatırımlar kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Tiryaki, değişimin sadece yapılarda değil zihinlerde de gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Başkan Tiryaki, sokakların ancak bu sayede suçtan uzak kalacağını aktardı.

“Ancak bu sayede kötü davranışlar giderilir.”

10 yıldır Altındağ’da büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Tiryaki, önemli mesafe aldıklarını belirtti. Başkan Tiryaki, insan hayatında eğitimin önemli bir yer tuttuğuna da değindi. İyi ve doğru bir eğitim alınmadığı sürece sokaklardan kötü davranışların eksik olmayacağını kaydeden Başkan Tiryaki, bu durumun giderilmesi için kültür sanat merkezlerine, tiyatrolara, spor tesislerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle tamamladı: “İyi bir hayat sadece parayla mümkün olmaz. Zihinler değişmediği sürece apartmanlar, binalar değişsin hiçbir anlamı yok. Doğru yetiştirilecek bir çocuk ülkeye büyük kazançlar sağlayacaktır.”

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