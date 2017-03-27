Altındağ Belediyesi tarafından 9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda dillerden dua, sofralardan muhabbet eksik olmuyor.

Bu sofralarda bereket artıyor

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Alemdağ ve Karacaören Mahallesi sakinleri oldu. Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve Ak Parti Altındağ ilçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da yer aldığı Pazar buluşmasına 450 kişi katıldı.

Kahvaltı öncesinde masaları tek tek gezerek Altındağlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı. Başkan Tiryaki: “Bu kahvaltıları 9 yıldır düzenliyoruz” dedi ve Altındağ Belediyesi olarak bu programlardan hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını belirten Başkan Tiryaki, barışın tüm dünyaya hâkim olmasını istedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ’ın yükselişine de dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Altındağ’ın daha değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak kültür-sanat ve tarihe sahip çıktıklarını anlattı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise Türkiye’nin çok kritik bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, referandum sürecini değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’nin daha da güçleneceğine dikkat çeken Jülide Sarıeroğlu, daha güçlü bir Türkiye için “Evet” dedi.

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