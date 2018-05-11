BAŞKAN TİRYAKİ; “Başkent’e Yakışır Bir Altındağ’ın Hayalini Kurduk”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki düzenlediği geceyle vatandaşlara ve basına son 13 yılını anlattı.Başkan Tiryaki:“Değişime ayak uydurabilen ve değişimi sürdürülebilir yapan kurumlar ayakta kalabilir. Altındağlıların kalbinde kalıcı bir iz bıraktığımıza inanıyoruz” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin son 13 yılda yaptıkları yatırımları Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde görsel bir şölen eşliğinde Başkan Veysel Tiryaki’nin sunumu ile paylaşıldı. Başkan Tiryaki, “2017’de Altındağ’da neler yapıldı?” başlığı ile gerçekleştirdiği sunumda son 13 yılda Altındağ’daki fiziki, kültürel ve sosyal değişimi de aktardı. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı toplantı, ‘iz bırakmak’ temalı kısa film ile başladı.

Altındağlıların kalbinde iz bırakabildiysek ne mutlu bize

“Eğer Altındağlıların kalbinde iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Gelin haydi bu büyük eserimizi, Altındağ’ımızı hep birlikte alkışlayalım.”sözleriyle sahneye giriş yapan Başkan Tiryaki uzun süre ayakta alkışlandı. Tiryaki “Altındağlılarla beraber yürüdüğümüz bu yolda önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmek için büyük gayret gösterdik. Altındağ’a hizmet yolunda zorlu engelleri aştık.

İçimizdeki Altındağ sevdası, çalışma azmimiz ve Altındağ’a bıraktığımız eserler, bizi bu günlere getirdi. Bugün geldiğimiz noktayı rakamlarla açıklamak gerekirse gelirlerimiz 9 kat, yatırımlarımız ise 70 kat arttı. Uyguladığımız “Değişim Yönetim Modeli’ ile belediye gelirlerini rekor seviyede arttırdık. 2003 yılı gelirimiz 33 milyon TL iken 2017’de bu rakam 291 milyon 600 binTL’ye ulaştı. 2003 yılında sadece 2 milyon TL yatırım yapabilen Altındağ Belediyesi’nin 2017 yılında yatırım gideri 140 milyon 200 bin TL olarak gerçekleşti. İşte bu sebeple Altındağlıların kalbinde kalıcı bir iz bıraktığımıza inanıyoruz” sözleriyle Altındağ Belediyesinde neler yaptığını özetledi.

Altındağ’ın Ankara ve Türkiye’de marka değeri oluştu

Hüznün, gülümsemenin, heyecanın birbirine karıştığı gecede “Ankara Türkiye’nin, Altındağ Ankara’nın başkentidir” diyen Tiryaki “Değişime ayak uydurabilen ve bunu ‘sürdürülebilir’ hale getiren kurumlar başarıya ulaşır. Bu da kuşkusuz, kurumun marka değerini oluşturur. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka değeri oluşturdu. Her gün marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur, Altındağlıların ve Ankaralıların gururudur. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen, değişen ve güçlenen yapımızla, kaliteli hizmet ve kurumsal yönetim anlayışımızı devam ettirerek, Altındağ’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye değer katmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki’nin sunumundan öne çıkanlar başlıklar şu şekilde:

Her Yıl Altındağlılara O Yılın Hesabını Veriyoruz

Tiryaki; “Her yıl Altındağ Belediyesi’nin bir salonunda belediyenin son bir yıllık faaliyetlerini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. 13 yıldır sürdürüyoruz bu geleneği. Vatandaşımıza bir yılın hesabını veriyoruz. Bu yıl 13’üncü defa Altındağlıların karşısına çıkıyoruz. Altındağlı hemşerilerimizi ve kıymetli misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her yıl sunumumuzun bir konsepti oluyor. Bu yıl ‘kalplerde iz bıraktık’ mesajı ile karşınıza çıktık” diyerek belediyenin şeffaf olduğunu vurguladı.

Enkaz Edebiyatı Yapmadık, Yapmayacağız

Tiryaki; “Bugüne kadar enkaz edebiyatı yapmadık yapmayacağız da. Yüzde 70’i imarsız, yüzde 85-90oranında gecekondularla kaplı bir ilçeydi Altındağ. Bugün geldiğimiz noktaya bazen ben bile inanamıyorum. Çok büyük bir değişim yaşandı Altındağ’da, yaşanmaya da devam ediyor. İlk yıllarda Belediyeyi yeniden dizayn etmeye başladığımızda bizi eleştirmişlerdi. Belediyenin kurumsal yapısını baştan aşağı yeniledik. Değişim yönetimi modeli ile kurumsal bir belediye oluşturduk.2004 yılında itibaren yeni modelimiz ile Belediyemizin teşkilat, personel ve mali yapısını değiştirip, fiziki ve sosyal dönüşümü başlattık” diyerek şöyle devam etti.

“Biz taşeron firmalarla hiç çalışmadık. Hiç kiralık aracımız yok. Eskiyen tüm araçlarımızı elden çıkardık. Yepyeni araçlar satın aldık. Bütün araç gereçlerimiz, iş makineleri, asfalt makineleri, çöp kamyonları dahil kendi malımız. Bugün gelinen noktada hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye oluşturduk. Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık.”

İlk Yıllarda Önceliğimiz Bütçe Açığını Kapatmak Oldu

Tiryaki; “İlk yıllarda önceliğimiz bütçe açığını kapatmak oldu. 2006 yılından itibaren kendi giderlerini karşılayan, denk bütçesi olan bir belediyeyiz. Hatta zaman zaman bütçe fazlası verdiğimiz yıllar oldu. 13 yılda Altındağ’da uyguladığımız ‘Değişim Yönetim Modeli’ ile belediye gelirlerini rekor seviyede arttırdık.

2003 yılı gelirimiz 33 milyon iken 2017’de 291 milyon 6bin TL’ye ulaştı. 2003 yılında sadece 2 milyon TL yatırım yapabilen Altındağ Belediyesi’nin 2017 yılında yatırım gideri 140 milyon 2 bin TL’ye ulaştı. 2017 yılında sadece yüzde 33’ü imarlı durumda olan Altındağ ilçesinde bugün imar durumu yüzde 98’lere ulaştı. 2017 yılında 865 inşaat ruhsatı verdik. Her yıl Altındağ’da 15 bin yeni konut yapılıyor artık. Gelişmemizdeki en büyük sorunlarımızdan biri olan mülkiyet sorununu yıllar içerisinde özel stratejilerle çözdük. 2017 yılında 727 kişiyi tapulu arsa sahibi yaparken, toplam da bu rakam 14 bin 195’e ulaştı” diyerek belediyeyi rakamlarla anlattı.

Vatandaşlarımızı Tapu Sahibi Yaptık

Tiryaki; “2004 yılından beri süren yolculuğumuzda önemli kilometre taşlarımız oldu. 2005 yılın yıkım yılı ilan ettik ve bugüne kadar 45 binden fazla kaçak yapıyı kavgasız gürültüsüz yıktık. Yıkımlarla beraber imar yollarını da açmayı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 401 km yeni yol açarken, 2017 yılında ise 27 kilometre yeni yol açtık” ifadesini kullandı.

500 Tarihi Yapıya Sahip Çıktık

Tiryaki;“Modern bir kentin olmazsa olmazı parklar ve yeşil alanlardır. Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte güven ve huzur içinde vakit geçirebilmeleri için 2004 yılından bugüne 54 yeni park kazandırdık. Altındağ’da toplu konut projelerini de hayata geçirerek, imar ve konutlaşmayı sürekli kıldık. 2017 yılına geldiğimizde ilçemizde 13 noktada toplu konut yapımını tamamladık. Altındağ, Ankara’nın kalbidir ve Türkiye Cumhuriyeti bu ilçede kurulmuştur. Biz yok olmakta olan ecdadımızın mirasına sahip çıkarak 500 tarihi yapıyı restore ettik. Hamamönü ve Hamamarkası’nı ayağa kaldırdık” diyerek Anadolu tarihine sahip çıktıklarını vurguladı.

Toplumun Her Kesimi İçin Kültür Merkezleri Yaptık

Tiryaki; “Altındağ Belediyesi olarak açtığımız spor tesisleri ile çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yaptık. Bugüne kadar 19 spor tesisi kazandırdığımız ilçemize 2017 yılında 5 spor tesisi daha kazandırıyoruz. Ali Ersoy Mahallesi’ne 2017 yılında yeni bir kültür merkezi yaptık. Açılışını 15 Mayıs’ta yapacağız.

Beşikkaya Mahallesine yaptığımız kültür merkezinin inşaatı bitmek üzere. Bugün 60 binin üzerinde kadın üyemizin olduğu kadın eğitim kültür merkezlerimizin sayısı 24 oldu. Gençlik merkezlerimizin ise üye sayısı 30 bini buldu ve ilçe genelinde merkezlerimizin sayısını 17’ye çıkardık. İlkini yaptığımız erkek kültür merkezi ise büyük ilgi gördü ve mahallelerimizde yaygınlaştırmaya başlayacağız” dedi.

Yatırımlarımız Hiç Durmadı

Tiryaki; “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için 14 yeni okul yaptık. Altındağ’da mahalle camileri dönemini başlatarak 14 mahalle camisini ilçemize kazandırdık. 2017 yılında 3 camimizin açılışını yaptık. Bu yıl ise 3 camimizin daha açılışını yapacağız. Altındağ’da sağlık yatırımlarımızda hiç durmadı ve 9 aile sağlığı merkezini ilçeye kazandırdık.

Şimdi de Altındağ’a 112 Acil Servis İstasyonları yapıyoruz. Bunlardan beş tanesi açılmak üzere.2017 yılında Altındağ’a kazandırdığımız kütüphanenin açılışı da gerçekleştirdik. İki kütüphanenin daha inşaatı devam ediyor. Niyetimiz 20 tane kütüphane yapmak. Başbakanımızın talimatı doğrultusunda Gagavuzya’ya bir gençlik merkezi inşa ettik, bir huzurevinin inşaatına başladık” dedi.

Altınköy Bir Türkiye Projesidir Bir Kültür Hazinesidir

Tiryaki; “Altınköy Açık Hava Müzesi’nin resmi açılışı olmadı. Dünyada bu tür müze parklar var. Dünyada en hızlı yapılanını 30 yılda yapmışlar. Biz 6 yılda yüzde 50’den fazlasını yaptık. Bu yıl inşaat halinde olan yerleri tamamlayacağız. Hafta sonları 10 bin kişi geziyor Altınköy’ü. Bugüne kadar 550 bin kişi gezdi. Altınköy bir Türkiye projesi, bir kültür hazinesidir. Altınköy’deki evlerin her biri 30 kamyon ile taşındı. Tek tek söküldü. Büyük bir emek var orada” diyerek sonsöz olarak şunları söyledi;

“Altındağ’a iz bırakabilmek için çıktığımız bu yolda, ilk başta aklımızda sadece hayallerimiz vardı. O hayallere ulaşma gayreti içimizi ısıttı. Altındağ’ı kaderimiz bildik, gayretle çalıştık. Altındağ’a hizmet etmekten hep gurur duyduk. Başkent’e yakışır bir Altındağ’ın hayalini kurduk. Hep birlikte yapılamazları yaptık, değişemezleri değiştirdik. Hep daha iyiye, daha güzele odaklandık. Bir Altındağ sevdası oluşmasına vesile olduk. Bize güvenip destek olan, dualarıyla güç veren herkese ve tüm Altındağlılara en kalbi duygularımla teşekkür ederim.“

Faaliyet Sunumuna İlgi Büyüktü

Renkli sahnelerin yaşandığı ‘2017 Faaliyet Sunumu’nu, aralarında Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör’ün de olduğu siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda davetli izledi. Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve tüm ilçe teşkilatı üyeleri ile meclis üyelerinin, Altındağlı muhtarların, okul müdürlerinin, öğretmenlerin de katıldığı yıllık faaliyet sunumuna Altındağlı vatandaşların ilgisi büyük oldu.