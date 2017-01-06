Tıpkı “Fil Hamdi” hikayesi gibi!

Reina katliamını yapan teröristle ilgili polise çok sayıda ihbar yapıldı. “Teröristin oturduğu evi tespit ettik” diyenlerin yanı sıra, “Terörist az önce buradaydı”, “Şu anda bir kafede oturmuş çay içiyor”, “Yanında bir kadın olduğu halde önümüzden geçti”, “Halk otobüsüne binmiş gidiyor” diyenler de var.

Bu arada teröriste benzettiklerini yakalayıp karakola götürmek isteyen, hatta darp edenler de çıkıyor. Örneğin, İstanbul-Pendik’te bir kişi teröriste benzetildiği için yakalandı ve feci şekilde dövüldü. Sonunda aranan kişiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı anlaşıldı.

Olan biten adeta Aziz Nesin’in İtalya’da Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan meşhur “Fil Hamdi” hikayesini andırıyor.

Bilmeyenler için özetleyelim…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taşra vilayetlerinin emniyet müdürlüklerine şu telgrafı çeker:

“Otuz beş yaşında, uzun boylu, iki yüz kilo ağırlığında, kumral, üç dişi eksik, üst çenede bir azı dişi dolgulu, alt sol köpek dişi altın kaplama, çizgili kahverengi elbiseli, saçları oldukça dökülmüş, ablak çehreli, ‘Fil Hamdi’ adında azılı sabıkalı bir dolandırıcı polisin elinden kaçmıştır.”

Bir süre sonra ardı ardına yanıtlar gelir.

Vilayetin birinde 14 tane çizgili kahverengi elbiseli, 8 tane köpek dişi altın kaplamalı olmak üzere 14 Fil Hamdi yakalanmıştır.

Bir diğer vilayette ise iki düzine Fil Hamdi yakalanır.

Hemen tüm vilayetlerden yakalanan Fil Hamdi’lerle ilgili bilgiler akmaya başlar.

Sonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taşra emniyet müdürlüklerine şu telgrafı göndermek zorunda kalır:

“Koyacak bütün yerler dolmuş olduğundan, şimdilik eldeki Fil Hamdiler yeterli görülmüştür. İkinci bir emre kadar Fil Hamdi’lerin yakalanmasına ve aranmasına ara verilmesini teşekkürlerimizle rica ederiz.”

Halkımızın, teröristin bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı alması için gösterdiği duyarlılığı elbette takdirle karşılamak gerekir.

Ama yüzde yüz emin olmadan yapılan ihbarların polisin işini güçleştirdiğini de hatırdan çıkarmamalıyız.

Aziz Nesin’in hikayesinin sonunda Fil Hamdi gerçekten yakalanmıştı.

Dileriz, yılbaşı gecesini kana boyayan cani terörist de en kısa zamanda ele geçirilir.

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