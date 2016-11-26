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Tınaztepe Mağarası yıl boyunca açık kalacak

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Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Seydişehir'de, yerli ve yabancı turistler serinlemek için Tınaztepe Mağarasına geliyor. ( Enver Haykır - Anadolu Ajansı )

ilçesindeki ’nın bu yıl kapatılmayacağı bildirildi. işletme sahibi Hasan Çelmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 Nisan, 15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerin akınına uğrayan ’nın bu yıl kış döneminde de turizme hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Mağara işletmesi olarak daha kaliteli hizmet vermek için mağara ve sosyal tesislere yatırım yaptıklarını kaydeden Çelmeli, “Antalya’da otel işletmecileri fiyatları yarıya çekince yerli turistlerin tur otobüsleriyle seyahat ederken mağaraya uğraması bizleri rahatlattı. On bir yıldır kış sezonunda kapattığımız mağara yaptığımız yatırımlarla bundan sonraki yıllarda da sürekli turizmin hizmetine açık kalacak. Amacımız bu doğa harikasını dünyaya tanıtmaktır.” dedi.

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