Times: ''Akdeniz'e üç Rus denizaltısı geçti''

Sunday Times, üç Rus denizaltısı Akdeniz’deki Rus donanmasına katıldı haberini yazdı.

Rus haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği habere göre Sunday Times 3 Rus denizaltısı Akdeniz’e geçti haberini İngiltere Kraliyet Donanması ve NATO’da adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdı.

Habere göre bu denizaltıların ikisi nükleer denizaltı projesi 971 ‘Şuka-B’ ve diğeri ise dizel-elektrik projesi ‘877 Paltus’. Geçen hafta İngiliz donanması gemilerin Akdeniz’e geçerken tespit etti.

Gazetenin kaynaklarına göre denizaltılar Suriye’deki hedefleri vurmak için füzeler “Kalibr” ile donatılmış durumda.

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada Koalisyon ’un Rus donanmasının Akdeniz’in doğusunda bulunmasından endişe duyduğunu söylemişti. Stoltenberg’e göre bu gemiler Halep bombardımanında kullanılabilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada endişelenmeyi gerektirecek bir şey olmadığını çünkü Rus gemilerinin daha önce ve her zaman Akdeniz’de olduklarını söyledi.

Rusya’nın Akdeniz’deki Kuzey Filosu grubunda uçak gemisi Amiral Kuznetsov’un yanış sıra kruvazör gemisi ‘Büyük Petro’, anti-denizaltı gemileri ‘Severomorsk’ ve ‘Vitse-admiral Kulakov’ ayrıca destek gemileri bulunuyor.

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