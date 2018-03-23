Kendi ekonomik yapımızdaki zayıflamalar, kırılganlıklar yetmezmiş gibi, Trump’un ardı ardına başlattığı “ticaret savaşları” lirayı eritiyor. Yaşananlar artık “bize özgü” nedenlerden kaynaklanmıyor. Dahası bu kayıpların nerede duracağı da bilinmiyor.

Liranın kaderi ABD başta olmak üzere süper güçlerin ticaret savaşlarındaki hamlelerine bağlı. Geçmişte her zaman olduğu gibi söylenen “efendim, dolar, avro bu, iner, çıkar, spekülasyon, manipülasyon” lâfları olup biteni açıklamıyor.

Sadece son üç günde; ABD’de faiz artırımı, Çin’e karşı koyulan gümrük vergileri, dış politikada sertlik politikalarının izleneceği sinyalleri ile dolar 4 lirayı geçti, avro 5 lirayı zorluyor. Liranın değeri bu oranlarda kalıcı olmaya başladı ve yaratığı, yaratacağı hasar çok büyük. Bu geçici bir süreç değil. Kurlara bağlı maliyet artışının getireceği yüksek enflasyon ve açıkların bedeli çok ağır olacak.

Geçen bahar aylarındaki önlemlerle nispeten durgun bir seyre giren döviz kurlarında, son altı ayda, Zarrab davası, vize yasağı, enflasyon, makro ekonomideki açıklar, güney sınırlardaki operasyonlar, yabancıların raporları, erken seçim iddiaları gibi gelişmelerle küçük çaplı dalgalanmalar yaşanmıştı. Kayıplar küçük oranlardaydı.

Ancak “düşer, geriler, ucuz para gelecek, yabancılar Türkiye’ye yöneliyor, Katar sermayesi, büyüdük” derken son bir yılda paramız değer kaybında rekor kırdı. Kayıp yıllık bazda; dolar ve avro karşında “bir lira” yani yüzde 25 oranında gerçekleşti.

Bu vatandaşın bir yılda, bu oranda yoksullaşması, zamların, enflasyonun, açıkların artması demek. Kurların gelecek aylarda ekonomide yaratacağı olumsuzlukları saymıyoruz.

BEKLE GÖR POLİTİKASI

Bu defaki kayıplar artık dünyanın içine girdiği “super güçlerin ticaret savaşının sonucu. Bu savaşının nereye gideceğini, hangi boyutlara ulaşacağını, karşılıklı misillemelerin global dengelere etkisi de şu an tahmin edilemiyor.

Trump, yakında Avrupa Birliği’ne de kafayı takar, örneğin otomobil ticaretlinde korumacı bir tutuma girer, vergiler artırır, AB karşılık verir, savaş daha da büyür.

Peki, biz ne yaparız? Yapılacak bir şey yok, her zaman olduğu gibi bekle gör politikası izleyeceğiz. Zaten bu saatten sonra ana faizleri artırsan da işe yaramaz.

Global yatırımcılar özellikle yüksek faiz vermelerine rağmen bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kısa vadeli sıcak paralarını nakde döndürmeye çalışıyorlar. Söylenenlere göre, Perşembe gecesi yaşanan dalgalanmalarda ülkelerindeki sıfır enflasyon ve eksi faiz karşısında getiri sağlayamayan Japon ev kadınları Türkiye’deki, paralarını geri çekme kararları etkili olmuş. Yarın daha büyük oyuncular da çeker giderler, bu defa daha büyük kayıplar görürüz.

Merkez Bankası’nın şu günlerde döviz satarak piyasalara müdahale etmesini bekleyemeyiz çünkü daha kötü günler yaşanabilir. Olan büyük fedakârlıklarla yükselttiğimiz döviz altın rezervlerine olur, yerine yenisini koymak daha zorlaşır.

Bunun dışında döviz ticareti kısıtlamak, günlük sınırlar getirmek, bankaların zorunlu karşılıkları düşürmek gibi önlemler sıcak paranın kaçışını hızlandırır ki, işte o zaman seyredin gümbürtüyü.