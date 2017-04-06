THY’de eko-plastik poşet dönemi

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında kulaklık ve kabin içi dergilerinin konulduğu plastik poşetlerde geri dönüşümlü malzemeye geçildi. Doğada parçalanabilen, geri dönüşümlü malzemeden imal edilen poşetler ilk olarak uzun menzilli uçaklarda ekonomi sınıfında verilen kulaklıklar için kullanılmaya başlandı.

THY’den alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerden itibaren kabin içi dergilerinin yanı sıra uçaklarda kullanılan tüm plastik poşetler geri dönüşümlü, doğada kısa sürede parçalanabilen özelliğe sahip olacak.

Plastik poşetler ayrıca kabinde meydana gelebilecek yangınlarda geç tutuşma ve erime yapmama özelliğine de sahip. Poşetler havacılık açısından bu testlerden de geçirildi.

2018’DE YENİ DÖNEM

Yeni Atık Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2018’den itibaren alışverişlerde verilen plastik poşet uygulamasında kısıtlamaya gidilecek. Kasadan müşteriye poşetler ücretli olarak verilmeye başlanacak.

Plastik poşet tüketiminin azaltılırken uygulamada poşetlerin doğada parçalanabilen molekül yapısına sahip olması, geri dönüşümlü kullanım gibi yeni kurallar da getiriliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...