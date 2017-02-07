THY – Namibya Havayolları ile ortak uçuş

Türk Hava Yolları (THY) bir Güney Afrika ülkesi olan Namibya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Air Namibya (SW) ile havacılıkta kod paylaşımı olarak tanımlanan ortak uçuş anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Namibya ve Türkiye arasındaki güzergâhlarda, iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat imkânı sağlanacağı belirtildi.

Resmen 1 Mart 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilen anlaşmanın imzaları dün akşam THY’nin İstanbul’daki Genel Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve taraflardan üst düzey yetkililerin de katıldığı törende Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa ve THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilal Ekşi tarafından atıldı.

THY Basın Müşavirliği tarafından şu açıklama yapıldı:

“ Anlaşmaya göre iki havayolu şirketi arasında, Air Namibia’nın uçuş gerçekleştirdiği Windhoek – Johannesburg v.v. (karşılıklı olarak) ve Windhoek – Frankfurt v.v. hatları ile Türk Hava Yolları’nın uçuş sağladığı İstanbul – Johannesburg v.v. ve İstanbul – Frankfurt v.v. parkurlarında kod paylaşımı yapılabilecek. İlerleyen süreçte, Air Namibia’nın Windhoek – İstanbul v.v. uçuşlarına başlaması hâlinde, ilgili parkur ve İstanbul ötesinde gerçekleştirilen seferlerde de kod paylaşımı yapılarak, anlaşmanın genişletilmesi planlanıyor.”

BÜYÜK TECRÜBE

İşbirliğiyle ilgili görüş bildiren Namibya Ulaştırma Bakan Yardımcısı James Sankwasa, THY gibi hızla büyüyen ve yaygın uçuş ağına sahip bir havayolu şirketiyle kurdukları ticari ortaklıktan büyük memnuniyet duyduklarını ve kendileri için büyük bir tecrübe olacağını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın iki havayolu için de verimli olacağından ve yakın gelecekte de genişletileceğinden emin olduğunu belirten Sankwasa imza töreninde şunları söyledi:

“Air Namibia’nın küçük bir havayolu şirketi olması sebebiyle, rekabet gücü yüksek olan havacılık sektöründe, gücünü artırmak için Türk Hava Yolları gibi alanında etkin bir havayoluyla stratejik ortaklık kurması önemli bir adımdı. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu anlaşma, THY ve Air Namibia arasındaki birçok işbirliğinden sadece birini teşkil edecektir.”

İmzalanan anlaşma sayesinde iki ülke bayrak taşıyıcısının, yolcularına esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânını sunduklarını belirten THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Bilâl Ekşi ise, “Air Namibia büyümesini başarıyla sürdüren bir havayolu ve inanıyorum ki bu işbirliğimiz sayesinde, iş ve gezi amaçlı seyahatlerin teşvik edilmesiyle birlikte taraflar, hem ticari anlamda, hem de kültürel anlamda oldukça önemli kazanımlar elde edecektir” dedi.

Namibya; başkenti Windhoek olan bir Afrika ülkesi. Güney Afrika’nın kuzeybatısında ve Angola’nın güneyinde yer alıyor.

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