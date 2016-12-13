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Theresa May Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı: Şoke oldum

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Theresa May Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı: Şoke oldum
Theresa May Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı: Şoke oldum

İngiltere Başbakanı , İstanbul’daki kanlı terör saldırısı üzerine Cumhurbaşkanı ’ı telefonla aradı.

May’ın görüşme sırasında “terör saldırısını şiddetle kınarken, şoke olduğunu” söylediği bildirildi.

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Theresa May, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a telefonla aradı.

May görüşmede  İstanbul’daki terör saldırısının kendisini şoke ettiğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

Açıklamada “Başbakan, taziyelerini iletti ve saldırıyı şiddetle kınadı, Birleşik Krallık’ın her türlü teröre karşı Türkiye ile omuz omuzda olduğunu yineledi” denildi.

Bu arada sözcü, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradığı için May’a teşekkür ederken hem Erdoğan hem de May’ın sonraki görüşmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylediklerini de kaydetti.

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