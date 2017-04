İş ve tatili birleştiren bir modele sahip olan Dosso Dossi Fashion Show ile Türkiye’nin “en büyük” tema parkı The Land-Of Legends Theme Park, Türk turizmi ve Antalya’nın tanıtımını yapacak.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land Of Legends Theme Park’ın, 8-13 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirecekleri organizasyona 30’un üzerinde ülkeden 5 bine yakın hazır giyim alıcısının katılması bekleniyor. Organizasyon kapsamında Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi ünlü modellerin katılımıyla Antalya’da “tüm zamanların en büyük şovu” gerçekleştirilecek.

Organizasyonun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, haziran ayında gerçekleştirecekleri etkinlik ile dünyanın dikkatini Antalya’ya çekeceklerini, The Land Of Legends Theme Park ile el ele vererek gerçekleştirecekleri organizasyonla Türkiye ve Antalya’nın tanıtımına güçlü bir katkı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası düzeyde bir organizasyon gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Eraslan, Türkiye’nin geçen yıl hazır giyimden 17 milyar dolar, turizmden 22 milyar dolar döviz geliri elde ettiğini, iki sektörün 2016 gibi zor bir yılda bile toplam getirisinin 39 milyar dolara ulaştığını söyledi.

– “Hazır gi̇yi̇m ve turi̇zmin getirisini çok daha yukarılara taşıyabi̇li̇ri̇z”

Hikmet Eraslan, “Gerek hazır giyim gerekse turizmde çok güçlü bir altyapıya ve birikime sahibiz. Ciddi bir ek yatırıma gerek olmadan, iyi bir tanıtımla birkaç yıl içinde bu iki sektörün getirisini çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Başka hiçbir sektörde bu potansiyel görünmüyor. Bu nedenle Dosso Dossi Fashion Show’u 30’un üzerinde ülkeden hazır giyim alıcılarının buluştuğu bir etkinlik olmanın ötesine taşıyıp Türkiye’yi ve güzel Antalya’mızı tanıtım organizasyonuna dönüştürdük.” ifadelerini kullandı.

Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi dünyaca ünlü top modellerin Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacağını, ayrıca, yine podyumlardan ve sahne dünyasından sürpriz isimlerin Antalya’ya geleceğini anlatan Eraslan, şöyle devam etti:

“Hepsi birbirinden ünlü bu modellerin sosyal medyada 25 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Antalya’ya gelmeden önce kendi sosyal medya hesaplarından takipçilerini Türkiye’ye ve Antalya’ya davet eden mesajlar atacaklar. Takipçilerinin paylaşımlarını da hesaba kattığımızda dünyanın dört bir yanında en az 50 milyon kişiye Türkiye ve Antalya’yı tanıtmış olacağız.”

Haziran ayındaki Dosso Dossi Fashion Show için yurt dışından 5 bine yakın misafir beklediklerini belirten Eraslan, The Land Of Legends Theme Park’ın yanı sıra Belek’teki 5 yıldızlı 4 otelin organizasyon boyunca kendilerine tahsis edileceğini bildirdi.

Eraslan, Dosso Dossi tarihinin en iddialı şovunun yapılacağı organizasyonda ciro rekoru beklediklerini kaydetti.

