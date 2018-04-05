TGC Başkanı Olcayto “Önümüzdeki Günlere Umutla Bakmaya Devam Edeceğiz”

Yerel medyayı desteklemeyi sürdüren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile birlikte düzenlediği “2017 Yerel Gazetecilik Ödülleri Töreni” Ankara Grand Otel’de yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Konrad Adenauer Stiftung’un (KAS) 20 yıldır birlikte düzenlediği Yerel Gazetecilik Ödülleri, Ankara Grand Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Haber, Fotoğraf ve Sayfa düzeni dalında beş gazeteci düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Önümüzdeki Günlere Umutla Bakmaya Devam Edeceğiz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Konrad Adenauer Stiftung vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz 20.Yerel Gazetecilik Ödülleri gecesinde sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Sizlere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu adına da çok teşekkür ederim” dedi.

Olcayto; “Gazetecilik giderek zor bir meslek olmaya başladı. Yerel basın bunu daha çok üzerinde hissediyor. Ama sahada çalışan arkadaşlarımız bütün bu koşullara rağmen haber üretmeye ve şehirlerinde olanları insanlara aktarmaya devam ediyor. Gazetecilik mesleği suç değildir. Bunun için iktidarı ve muhalefetiyle beraber çalışıyoruz. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızın haklarını korumaya çalışıyoruz.

Olcayto konuşmasında gazetecilik mesleğindeki işsizlik gerçeğine vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi; “Ne var ki gazetecilik mesleğinde işsizlik gibi büyük bir gerçek var. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Yerel basındaki arkadaşlarımız elbette biraz daha sakin ama İstanbul ve Ankara da görev yapan arkadaşlarımız bu kadar rahat değil önümüzdeki günlere umutla bakmaya devam edeceğiz.

Bizlerde Cemiyet olarak elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya çalışılacağız. Yerel basının sorunlarını çözmek için her zaman olduğu gibi önümüzdeki yılda da yeni projeler geliştirmek açısından elimizden geleni yapacağız.”

Seçici Kurul 1 Mart 2018 Tarihinde Toplandı

Ödüller, 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplanan Seçici Kurul tarafından belirlendi.

Seçici Kurulda; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Konrad Adenauer Stiftung Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ordu Temsilcisi Zeki Mesut Özel, DHA İstihbarat Şefi Haşan Erşan, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, TGC Balotaj Kurulu Başkanı Nuray Özger ve TGC Denetim Kurulu Üyesi Arif Esen yer aldı.

Haşan Erşan ve Arif Esen toplantıya katılamadıklarından oylarını yazılı olarak gönderdi.

Haber Ödülüne Zonguldak’taki Pusula Gazetesi’nden Aydın Arslanyılmaz’ layık görüldü.. Antalya Hürriyet Gazetesi Akdeniz Eki’nden Ceren Deniz ‘in haberi övgüye değer görüldü. Trabzon Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi’nden İpek Cansel Şahin’e fotoğraf dalında ödül verilirken, Trabzon Günebakış Gazetesi’nden Ömer Salkı’ya ise sayfa düzeni dalında ödül verildi. Antalya Körfez Gazetesi’nden Abdullah Yüksel’in sayfa tasarımı ise övgüye değer bulundu.

Haber Ödülüne Pusula Gazetesi’nden Aydın Arslanyılmaz Layık Görüldü

Aydın Arslanyılmaz Zonguldak Pusula Gazetesi’nde 29 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan “Bu Dünyada Cehennemi Yaşayan Belde: Çatalağzı” başlıklı haberi ile yerelde yaşanan insan eliyle yaratılan çevre felaketini detayları ile çarpıcı bir biçimde yansıttığı gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

Aydın Arslanyılmaz ödülünü aldıktan sonra düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; “Beni bu ödüle layık gören Türkiye Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum. Zonguldak da Çatalağızı beldesinde büyük bir çevre katliamı yaşanıyor. İnsanlar sağlığını kaybediyor.

Bölgede kanser hastalıkları çoğaldı insanlar hastanelerde kanser merkezlerinde sağlıklarını kaybediyorlar. Çatalağızı küçük bir belde bu beldede 3 kilometrelik bir alanda 4 tane termik santral faaliyet gösteriyor. Bende yaptığım haberle bu çevre felaketini duyurmaya çalıştım. Ödülümü yer altında ölümüne kömürü yeryüzüne çıkaran madencilerin adına alıyorum” dedi.

Ceren Deniz Haber Dalında Övgü’ye Değer Bulundu

Ceren Deniz Antalya Hürriyet Gazetesi Akdeniz Eki’nde 31 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan “Evsiz Yaşamların Umudu Oldu” başlıklı haberi ile toplumsal bir sorunu etkin bir biçimde kamuoyuna taşıması nedeniyle övgüye değer bulundu.

Gazeteci Ceren Deniz yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “ Böyle saygın bir ödülü almak benim için çok heyecan verici biz bu haberi yaptıktan sonra Antalya’nın falezlerindeki mağaralarda yaşayan evsizler ve göçmenler için bazı önlemler alındı. Biz isteriz ki sosyal devlet anlayışı hayatımızın her alanında etkin olsun.”

İpek Cansel Şahin Fotoğraf Ödülü’nü Kazandı

İpek Cansel Şahin Trabzon Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi’nde 13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan “ Tarihe Merdiven Dayadılar ” başlıklı fotoğrafı ile tarihi eserlerin korunması konusunda kamuoyunda duyarlılık yaptığı gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

‘Tarihe Merdiven Dayadılar’ fotoğrafı ile ödül alan Şahin yaptığı konuşmada; bu ödüle layık görüldüğüm için tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben şuanda Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yöneticilik yapmaktayım ve Trabzon’daki tek kadın yöneticiyim. Bu benim için ayrı bir gurur kaynağı ben bu fotoğrafı çekerken bu kadar ses getireceğini bilemiyordum” ifadelerini kullandı.

Sayfa Düzeni Dalında Ödül Ömer Salkı’nın

Ömer Salkı’nın Trabzon Karadeniz’den Günebakış Gazetesi’nde 16 Ekim 2017 tarihin yayınlanan Spor Sayfası içeriğin görsel olarak haberi yansıtması gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

Ömer Salkı yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti; “Her tasarım tasarımcının çocuğu gibidir. Bu çocuk büyüdükçe ve tanındıkça insan gururlanır ve o artık sizden bir parçadır. Bu tasarım ve grafikerler için hep böyledir. Bu anlamda bu ödülü almam benim için çok önemli teşekkür ederim.”

Abdullah Yüksel Sayfa Düzeni Dalında Övgü’ye Değer Bulundu

Abdullah Yüksel Antalya Körfez Gazetesi’nin 15 Kasım 2017 tarihli Birinci Sayfası ile yaşanan felaketi fotoğraf, grafik tasarımı ile etkili bir şekilde sunduğu gerekçesiyle övgüye değer bulundu. Gazeteci Abdullah Yüksel duygularını şu şekilde dile getirdi; Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Batı Akdeniz de yaşanan hortum felaketini gündemimize taşıdık. Meslektaşlarıma şu öneride bulunabilirim iyiyi doğruyu ve güzeli kopya etmekten hiç çekinmesinler.” Gece yapılan ödül töreninden sonra düzenlenen kokteyl ile son buldu.