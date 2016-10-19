TFF: Geçmiş olsun Fenerbahçe

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’ndan (TFF) Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı geldi.

Fenerbahçe kafilesini Manchester’e götüren uçak camının çatlaması nedeniyle Budapeşte’ye zorunlu iniş yapmıştı. TFF yaşanan olay sonrası Fenerbahçe’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

TFF’nin internet sitesindeki açıklamada, “UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Manchester United takımı ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe kafilesini Manchester’a götüren uçağın, kuş çarpması sonucu ön camının çatlaması nedeniyle Budapeşte’ye acil iniş yaptığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yarın oynayacakları Manchester United maçında başarılar dileriz.” denildi.

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