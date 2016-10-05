Tezgahtar kadınlara tacizde bulunanlar yakalandı

KARTAL’da bir markete girerek içerde bulunan iki tezgahtar kadına elle cinsel tacizde bulunduktan sonra bıçak tehditi ile kasada bulunan paraları alarak kaçan üç şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önceden adam yaralama, tehdit, cinsel taciz, hayvan hırsızlığı, hırsızlık, sahtecilik, uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan onlarca ke polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE CİNSEL TACİZ DAHA SONRA GASP YAPTILAR

Kartal’da 2 Ekim 2016 tarihinde saat 20.20 sıralarında meydana gelen olay görgü şahitleri ve mağdurların ifadelerine göre şöyle gelişti; Kapanış saatinde markete giren iki kişi, raflardan aldıkları 3 şişe gazozla kasaya geldi. Kasiyer kıza 5 lira uzatan şüpheliler, genç kızı para üzerini uzattığı sırada önce elinden daha sonra saçlarından tutarak kasa tezgahına yatırdı. Bu sırada içerde bulunan ve yönetici konumundaki diğer kızı da bıçak tehditle etkisiz hale getiren şüpheliler, bir süre elle cinsel tacizde bulundu. Daha sonra kasada bulunan 2 bin 350 lirayı alan şüpheliler yaya olarak kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE İZLERİNİ BULDU

Gasp ve taciz olayının polise intikal etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Markete içeri giren iki kişinin suç ortağı olan bir kişinin de dışarıda beklediği tespit edildi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerin izini Pendik’te buldu. Kiralık bir otomobille dolaşan şüpheliler Özkan U.(30), Uğur U.(37) ve Ömer O.(27) gözaltına aldı.

SABIKALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin polise geliş kayıtları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerden Uğur U.’nun daha önceden Uyuşturtucu kullanmak, yaralama, tehdit, görevli memura mukavemet, hayvan hırsızlığı, sahte kimlik kullanmak, cinsel taciz suçların dan 15 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli Özkan U.’nun ise adam yaralama , tehdit, mala zarar vermek ve kapkaç suçlarının 13 kez, Ömer O.’nun ise dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 2 kez gözaltına alındığı belirlendi.

3’ÜDE TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgularının ardından şüphelilerden ikisi gasp ettikleri ve cinsel tacizde bulundukları iki genç kız tarafından teşhis edildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...