Tezcan Ankara’da yeni yatırımlarını tanıttı

Bugün 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, 2016 yılında yaptığı tesis yatırımını, yeni ürünü GALVALUME’u ve 2017 hedeflerini Ankara’da sanayici ve iş adamlarına yönelik düzenlediği toplantıda anlattı.

14 Aralık 2016, İstanbul;

Yüzde 100 Türk sermayeli ilk yassı mamul üreticisi Tezcan, 2016 yılında yaptığı tesis ve ürün yatırımları hakkında; Ankara imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarına özel bir toplantı düzenledi. Markanın 2017 hedeflerinin de anlatıldığı toplantı, JW Marriott Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.

2016 büyüme planları kapsamında 110 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 210 bin m2’lik alana kurulan fabrikasına ek 75.000 m²’lik dördüncü bir tesisi daha faaliyete alan Tezcan, yeni ürünü GALVALUME’ün yanı sıra Galvaniz ve Çelik üretiminde kullanılan asitli sac, soğuk sac, Galvanizli sac ve boyalı sac malzemelerinin de üretimine başladı. 135 milyon USD yatırımla kurduğu yeni kompleks ile Tezcan, üretim kapasitesini 700 bin tondan 1.3 milyon tona çıkardı.

2016 yılında yaptıkları ürün ve tesis yatırımları ile sektöre hem ürün hem de istihdam anlamında yeni bir boyut getirdiklerini anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “2016, kurumumuz için yatırımların ve girişimlerin yılı oldu. Patenti ABD menşeli bir uluslararası firmaya ait olan GALVALUME’ün Türkiye’deki ilk üreticisi olduk. Yeni ürünümüz GALVALUME için mevcut tesisimizin sınırları içinde kurulan yeni yatırım kompleksimiz de çalışmalarına başladı.

GALVALUME ürün kapasitemizin yüzde 20’sini oluşturuyor. Yeni yatırımlarımız kapsamında 145 kişilik istihdam yaptık. Devreye alınan hatlara sıfırdan mavi yaka çalışan kadrosu oluşturduk. İşe alımlarımız halen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde üretim hatları için mühendis ve büyüyen organizasyonel yapıya destek için yönetici alımı yapacağız” dedi.

“2017’de GALVALUME ile büyüyeceğiz…”

GALVALUME’un yurt dışında yapısal uygulamalarda, havalandırma sistemlerinde, beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok alanda tercih edildiğini anlatan Çelik, “Galvanize göre korozyon dayanımı üç kat üstün bir malzeme olan GALVALUME, ekonomik ve dayanıklı. Bu nedenle yurt dışında çok tercih ediliyor” dedi.

Şu anda 70’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Çelik, “Ürünlerimiz hem yurt dışında hem de yurt içinde yüksek talep görüyor. 2017 yılında yeni ülke ve coğrafyalara açılarak daha da büyümeyi hedefliyoruz. GALVALUME’un yurt dışı pazarlarda talep edilen bir ürün olması nedeni ile daha çok ülkeyle ticari ilişki kuracağımızı düşünüyoruz. Bu ürün ile elbette yurt dışında da iddiamızı ortaya koyacağız. GALVALUME üretim kapasitemizin yüzde 20 gibi bir oranını Rusya, ABD ve Mena Bölgesi ülkelerine satmayı hedefliyoruz” dedi.

Hem dayanıklı hem ekonomik

“Kaplamasında içerdiği yüzde 55 alüminyum ile yüksek korozyon direncine sahip GALVALUME’u ülkemizde de kullanımı yüksek bir malzeme haline getirmek hedefindeyiz” diyen Tezcan Satış Yöneticisi Gülçin Sarıkaya ise yeni ürünün emsallerinden çok farklı dayanım gücüne sahip olduğuna değiniyor. Sarıkaya; “GALVALUME, sürekli sıcak daldırma metodu ile üretiliyor. Kaplamanın içeriğinde bulunan yüzde 55 alüminyum, yüzde 43,4 çinko ve yüzde 1,6 silisyum alaşımı ile elde ettiği gümüş renkli görüntüsü çelikle uyum sağlıyor. Aynı zamanda yüksek korozyon dayanımına sahip. Alüminyumun kararlı yapısı, çinkonun koruyucu özelliği ve çeliğin yüksek dayanım gücü ile birleşince mükemmel bir birliktelik ortaya çıkıyor. Son derece dayanıklı, çevreye saygılı ve uzun yıllar boyunca üstün bir dayanım performansı olan GALVALUME’da yapılan açık hava denemelerinde de uzun yıllar korozyon gözlenmemiştir”

dedi.

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