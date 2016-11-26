Tez Tour :”Türkiye tatili seneye daha ucuz olacak”

Tez Tour Sahibi ve Ticari Müdürü Aleksandr Burtin, 2017 yılında Türkiye tatilinin Rus vatandaşları için 2015 yılına göre daha ucuz olacağını bildirdi.

Burtin, İtar Tass haber ajansına yaptığı açıklamalarda, “2017 yılında fiyatlar 2015 yılına göre çok daha düşük olacak. Biz bu senenin fiyatlarına odaklanıyoruz, bu sene fiyatlar düşüktü. 2017 yılında biraz daha fazla olabilir, ama 2015 yılının düzeyine ulaşması çok düşük ihtimal. Fiyatlar döviz kuruna bağlı olarak 2016 yılına yakın olacak.

Türkiye’de tatil fiyatlarının düşmesi birçok faktörden kaynaklanıyor. İlk olarak, Rus pazarına geri dönme gerekliliği, ikincisi tatil için daha fazla para harcama imkanı sağlamayan Rusya’daki ekonomik durum.

Ayrıca, Türkiye’deki otelciler 2017 yılında Türkiye’ye 2015 yılında olduğu gibi 3,5 milyon Rus turistin gelmesini bekliyorlar. Herşey Türkiye’de Ruslara sunulacak tatil koşullarına bağlı. Piyasaya daha ilginç koşullar sunulabilir. Bu gerçekleşirse insanlar yerli turizm merkezlerinden Türkiye’ye yönelecekler.” dedi.

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