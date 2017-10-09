Şarkıcı Bulut Duman, yeni single çalışması “Tey Tey“i müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi 4 farklı ülkede cep telefonuyla çekildi.

Bulut Duman’ın söz ve müziği kendisine ait olan yeni single çalışması “Tey Tey” yayınlandı.

Şarkının klibi Amsterdam, Hamburg, Barselona ve İstanbul’da çekildi. Çekimlerde 35 kişinin görev yaptığını belirten Duman, “Tey Tey“in klibi cep telefonuyla çekildi. Şu anda Youtube’da en çok izlenen videolar arasına girdi. Şu anda yaklaşık 3 milyon kez görüntülendi” dedi.

Bir dönem Ricky Martin’e benzemek için 19 yaşında 19 estetik geçirdiği iddialarıyla ilgili olarak da şarkıcı, şunları söyledi: