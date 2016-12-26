Teşvik paketi yetmedi tehdit paketi geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, “Hükümetin ekonomiye teşvik paketi yetmedi, Cumhurbaşkanı tehdit paketi açıklıyor” dedi.

Budak yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yatırımlarını erteleyenler, ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır” sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan’ın bu ifadelerinin iş dünyasına tehdit niteliğinde olduğunu belirten Budak, AK Parti Hükümetlerinin iç ve dış politikadaki “büyük hataları” nedeniyle Türkiye’nin bugün sıkıntıya düştüğünü ifade etti.

-“İŞ DÜNYASI HEDEF GÖSTERİLİYOR”-

Demokrasinin en önemli göstergelerinden birinin girişim özgürlüğü olduğunu belirten Budak, şöyle dedi:

“Ülkeyi yönetenlerin görevi, girişimcinin özgürce yatırım yapabileceği ortamı hazırlamaktır. Bugün böyle bir ortam yok. Ekonomiyi bu noktaya getiren kim? 14 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? 14 yıldır yapısal reformlar yerine, betona yatırım yapan AKP hükümetleri değil mi? Şimdi hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi, iş dünyası hedef gösteriliyor, iş dünyası tehdit ediliyor. İş dünyası, eleştiren herkes ve muhalefet düşmanlaştırılıyor. Hükümetin ekonomiye teşvik paketi yetmedi, Cumhurbaşkanı tehdit paketi açıklıyor.”

-”BU ANLAYIŞLA MASAYA OTURMAK MÜMKÜN MÜ?”-

Yeni anayasa teklifine işaret eden Budak, “Tarafsız cumhurbaşkanı konumundayken bu tutumda olan bir anlayışın, sınırsız yetkili cumhurbaşkanı olduğunda neler yapabileceğini herkesin iyi değerlendirmesi gerekir. Baskıyı, ötekileştirmeyi, çatışmayı, tehdidi, şantajı, hakareti politika olarak benimsemiş bir anlayışla özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa yapmak üzere masaya oturmak mümkün mü?” dedi.

-“EN AZ HASARLA ATLATMANIN YOLU BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ KORUMAK”-

Budak, başta başkanlık girişimi olmak üzere Türkiye’deki tartışmaların da ekonomideki kırılganlıkları arttırdığını ifade ederken, “Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreci en az hasarla atlatmanın yolu, içerde birlik ve bütünlüğü korumaktır. Ayrışmayı, kutuplaşmayı değil uzlaşmayı ön plana çıkarmak gerekir. Ucube bir başkanlıkla milli seferberlik olmaz. Ucube bir rejim değişikliği, Türkiye’yi bütünleştirmez. Her alanda büyük hatalar yapıldı. Bu kadar zafiyet olursa turizm de olmaz, sanayi de olmaz, üretim de olmaz, ihracat da olmaz. İnsanlar kendini huzurlu hissetmeli ki alış veriş yapsın, yatırım olsun, üretim olsun” değerlendirmesinde bulundu.

-“DİKTA REJİMİ HUZUR GETİRMEZ”-

Ekonomisi güçlü, gelişmiş ülkelerin tamamında güçlü bir demokrasi, nitelikli, çağdaş bir eğitim, özgür düşünce ve özgür üniversitenin olduğunu belirten Budak, “AKP ve MHP’nin teklifinde bunlar var mı, hayır. Tek ve sınırsız yetkili hem de partili bir Cumhurbaşkanı çare olarak sunuluyor. Dikta rejimi huzur getirmez. Çare hukuk devleti, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, içeride ve dışarıda barıştır” dedi.

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