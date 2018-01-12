İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmalarda içinde barındırdığı mineraller bakımından “en iyi kaplıca suyu” olarak tescillenen Ankara’nın Haymana ilçesindeki tesisler şifa arayanların adresi oluyor.

Yontma, cilalı taş ve maden devrine kadar uzanan geçmişin izlerini taşıyan Haymana, Hititler, Frigyalılar, Persliler, Galatlar, Roma-Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin hakimiyetine şahit oldu.

Köklü bir ilçe olmasının yanı sıra sıcak sularıyla da insanların dikkatini çeken Haymana, her dönemde 16 tesisiyle 2 bin kişiyi ağırlıyor.

“Birçok hastalığa iyi geliyor”

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki suyun sıcaklığının 41 ile 44 derece arasında çıktığını söyledi.

Sıcak suyun herhangi bir işlem yapılmadan direkt tesislere aktarıldığını belirten Turgut, göreve gelmesinin ardından ilçedeki sıcak suyun hangi hastalıklara iyi geldiğine dair bazı çalışmalar yaptıklarını anlattı. Turgut, şöyle devam etti:

“Suyumuzun kaliteli olduğuna emindik. Bunun için bir araştırma yaptırma gereği hissettik. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmalar sonucu sıcak suyumuz içinde barındırdığı mineraller bakımından ‘en iyi kaplıca suyu’ olarak tescillendi ve belgemizi aldık. Suyumuz, romatizmal, dermatolojik ve deri hastalıklarına, metabolik sorunlara, alzaymır ve daha pek çok hastalığına iyi geliyor.”

Yurt içi ve yurt dışından gelenlere kapılarının açık olduğunu aktaran Özdemir Turgut, “Misafirlerimiz burada kültürümüzden dolayı çok rahat edecekler. Gelmelerini ve bu ilçeyi tanımalarını isterim. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz buraya hem gezmeye hem de sağlık bulmaya gelsinler.” diye konuştu.

Bir otelin işletmecisi Dr. İsmet Canpolat da 28 yıldır doktor olduğunu, Türkiye’deki termal sular hakkında her türlü araştırmayı yaptığını söyledi.

Haymana’dan çıkan termal suyun birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden Canpolat, “Haymana’daki suyun içerisinde kadmiyum, arsenik, cıva ve kurşun gibi ağır metaller yok. Bundan dolayı da çok şifalı. Her türlü hastayı ‘şifa’ bulması için Haymana’ya bekliyoruz.” dedi.

Kızılcahamam, felç tedavisinde önerilen merkezler arasında

Kızılcahamam kaplıcaları ise Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan geçmişi ve kaliteli sıcak suyu ile hem tarih turizmine ilgi duyanların hem de sağlık turizmi için bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Eklem bölgelerinde meydana gelen rahatsızlıklar, romatizma ve burkulmaya bağlı ağrılı şişlikler, iltihaplı veya iltihapsız eklem rahatsızlıklarının tedavisinde Kızılcahamam kaplıcaları en çok tercih edilen adresler arasında yer alıyor.

Ayrıca nörolojik hastalıklara bağlı ortaya çıkan felç tedavisinde, kol ve bacak felci ile çocuk felcinde önerilen merkezler arasında yer alan Kızılcahamam kaplıcaları, strese bağlı rahatsızlıklar, depresyon, zihinsel yorgunluk ve aşırı sinirlilik gibi hastalıkların tedavisi için de tercih ediliyor.

“Misafir odaklı bakış açısı bizim için artı oldu”

Kızılcahamam’daki Patalya Thermal Resort Otelin Müdürü Levent Tektaş da yaklaşık 20 yıldır hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelenleri ağırladıklarını dile getirdi.

İnsanların Kızılcahamam’ı genellikle doğası için tercih ettiğine dikkati çeken Tektaş, şunları kaydetti:

“Otelimiz milli parkın içerisinde. Bu yüzden etrafında ağaçlar var. Ayrıca açık havuzumuz mevcut. Dışarıda hava kaç derece olursa olsun açık havuzumuzda müşterilerimizin eğlenmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar Kuzey ve Güney Amerika, Kuzey Avrupa ve Arap coğrafyasından müşterilerimiz otelimize geldi. Türk turizminin ‘maddi odaklı bakış’ açısından ‘misafir odaklı’ bakış açısına geçişi bizim için çok büyük bir artı. Bu yüzden müşterilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz.”