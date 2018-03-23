Türkiye, yangın çıktığı için cayır cayır yanan bir evde kafayı “temizlik yapmaya takmış” birine benziyor…

Artık sadece Ortadoğu değil, tüm dünya fokurdamaya başladı… Her sabah kalktığımızda “bu kadar da olmaz” dedirtecek haberlerle karşılaşıyoruz…

Türkiye açısından çok önemli bu haberlerden bazıları…

ABD ile ilişkilerin geldiği noktayı tarif etmek mümkün değil… Aynı anda “iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesinde anlaştık” da deniliyor “ABD’nin Menbiç’den çıkmayı düşünmediği” de…

Sızan haberlere göre, Avrupa Konseyi Türkiye’nin Ege Denizi ve Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı hamlelerini “yasadışı” olarak tanımlamakta kararlı… Açıkça Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanında yer alacaklar…

Ama tek başına Avrupa Konseyi’nin desteği yetmemiş olacak ki, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras; Putin’in seçim zaferini kutlamak için telefon açtığında, Türkiye’yi de şikâyet etmeyi de unutmadı…

Tabii ki, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın görevine son verip, yerine 69 yaşındaki John Bolton’u getirmesi de Türkiye’de kimsenin ilgisini çekmedi…

Halbuki Bolton, “İran ve Kuzey Kore’ye karşı askeri gücün kullanılması, Rusya’ya karşı ise daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünen” biri…

Trump’ın “Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören” genelgeyi imzalaması ise getirdiği sonuçla Türkiye’de hissedildi…

Çünkü Dolar Cuma sabahı güne 4 liranın üstüne çıkıp tarihi bir rekor kırmıştı…

Buraya kadar yazdıklarım, girişte söz ettiğim yangının boyutlarıydı…

Şimdi gelelim o yangını görmezden gelip temizlik yapmak isteyenin yaptıklarına…

Doğan Medya Grubunun el değiştirmesi, temizlik açısından iyi bir hamleydi… Böylece en azından evin önemli bir odası, neredeyse pırıl pırıl olmuştu… Gerçi ortalıkta süpürülüp silinmesi gereken birkaç şey kalmıştı ama onlara da sıra gelirdi zamanla…

Şeker fabrikaları konusunda, ortalığa yayılmış olanları süpürüyormuş gibi yapılarak durum idare ediliyordu… Çünkü pisliği dolduracak bir faraş henüz bulunamamıştı

Aynı şey Çiftlik Bank’ın pislettiği oda için de geçerliydi…

Peki, bu temizlik meraklısına “evin yanmakta olduğunu” nasıl anlatacağız biz..?

Onun kontratı yakında biteceği için telaşlı… Tertemiz(!) evini mal sahibini gösterip, bir dönem daha oturmak istiyor…

Tamam da, ev yanıyor ev..!