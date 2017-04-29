Türkiye’de sadece PKK ve DEAŞ terörü yok. Adını koyalım ya da koymayalım, başka terör hareketleriyle de karşı karşıyayız.

Sokakta, caddede, parkta, otobüste, kafede, restoranda bağıra bağıra cep telefonuyla konuşmak ve bazen yüzlerce kişiyi bu konuşmayı dinlemeye mecbur etmek terör değil midir?

Ya, şu yanından kedi geçse çalmaya başlayan oto alarmları… Gecenin bir yarısında uykularımız böyle kaç alarmın çığlıklarıyla bölünmüştür, Allah bilir.

Sigara terörü ayrı bir alem… Dar bir kaldırımda yürürseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Önünüzdeki kişinin içtiği sigaranın tüm dumanları ciğerlerinize nüfuz eder.

Son zamanlarda pizzacı ve kebapçıların motorlu kuryeleri de diğer terörlerle yarışıyor maşallah… Ters yönde gitmeler, kaldırımda slalom yapıp yayaları dehşete düşürmeler… Çoğu motorun plakası bile yok… İyi kötü frenleri olduğuna şükredelim gene de…

Ve, avaz avaz bağırarak evlerimizin, iş yerlerimizin önünden geçen simitçi, soğancı-patatesçi, bileyci ve hurdacılar… Öyle ki, hemen her dakika duymasak seslerini, kulaklarımıza bir hal oldu sanacağız…

Günde ortalama 10 kişinin ölümüne, 100 kişinin yaralanmasına yol açan trafiği de “terörün yasak olmayan versiyonları”nın müstesna bir yerine yazmak gerekiyor.

Halkın elindeki milyonlarca ruhsatlı ve ruhsatsız silahı ve bunlarla işlenen cinayetleri de aynı listenin bir yerine iliştirelim lütfen.

Sahi, şu devlet dairelerinde karşılaştığımız “asık surat terörü”ne ne demeli?

Gelin ve sünnet arabalarının yarattığı terör de az buz değil yani…

Ve tabii ki ambulanslar… Bir yazımızda özel olarak bahsettiğimiz için burada sadece değinmekle yetinelim…

Hasılı, bir gün PKK ve DEAŞ terörü muhtemelen bitecek ama biz çevremizdeki “teröristlerle” terörize bir ortamda yaşamayı sürdüreceğiz.

Acı ama gerçek!

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