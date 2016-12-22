Terörün hedefi olan komandolar yaralarını kendileri sarmış

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısında yaralanan bazı askerlerin, komando eğitiminde öğrendikleri ilk yardımı kendilerine uyguladıkları ortaya çıktı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, AA muhabirine, 14 askerin şehit olduğu 17 Aralık’taki terör saldırısında yaralanan askerlerden bazılarının olay yerinde yaralarına ilk yardım uyguladığını söyledi.

Özcan, yaralı askerlerin, komando eğitimi sırasında öğrendikleri ilk yardım bilgilerini kendilerinde tatbik ettiklerine şahit olduklarını aktararak “Askerlerin çoğu komando eğitimi aldıkları için ilk müdahaleyi kendileri yapmış. Patlamadan hemen sonra durumları biraz daha iyi olanlar, kemerlerini çıkarıp yaralarını sarmış. Bu, çok ciddi kan kayıplarını önlemiş. Hayatta kalma ihtimallerini ciddi oranda artırmış.” dedi.

“Parmağım kesilirse askerlik yapamam”

Yaralı askerlerden birinin, ayağındaki yaraya müdahale eden sağlık ekiplerine söyledikleri karşısında duygulandığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

“Durumu çok da iyi olmayan bir askerimiz, ayak baş parmağındaki sıkıntıdan dolayı parmağının kesileceğini düşünüp, ‘Benim parmağımı kesmeyin. Parmağımı keserseniz beni çürüğe ayırırlar ve tekrar askerlik yapamam’ demiş. Bu durum karşısında çok duygulandık ve aynı zamanda gururlandık. Biz, böyle birlik olduğumuz sürece inşallah bu hainler emellerine ulaşamayacaktır.”

“Ciddi bir ekip çalışması sergiledik”

Terör saldırısının yaşandığı gün hastane çalışanlarının olağanüstü gayret sergilediklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

“Sabah saat 09.00 civarında olayı öğrendik. Ben hastaneye ulaştığımda bazı doktorlar da gelmişti. Kalan doktorlarımız bizim aramamızı beklemeden geldi. Sadece doktorlar gelmedi. Hemşireler, hizmetli arkadaşlarımız, bütün personelimiz buraya koştu. Hastanemize 11 yaralımız getirildi. 2 hastamızı Erciyes Üniversitesine sevk ettik.

2 yaralımızın da durumu çok ağır değildi. 7 yaralımızın durumu çok ağırdı. Çok ciddi bir ekip çalışması sergiledik. Her hastamızın başına 1 acil tıp uzmanı, 1 beyin cerrahı, 1 kalp damar cerrahı, 1 ortopedist ve 1 genel cerrah arkadaşımızı görevlendirdik. 7 yaralıyı bir saatte ameliyata hazır hale getirdik. Memleketimizi fedakarca ve cansiperane savunan askerlere karşı vefa borcumuzu ödedik.”

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