Terörle mücadeleye devam edeceğiz

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, vize serbestisinin yürürlüğe girmesiyle ilgili 72 kriterden geriye kalan 7 tanesi konusunda bir çalışma olduğunu belirterek, “Biz, terörle mücadele mevzuatı dışındaki her şeyi yerine getirebilecek durumdayız fakat terörle mücadele mevzuatında, bu kadar yoğun terörle mücadele ederken herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğimizi söylüyoruz. Biz bununla ilgili kendileriyle bir görüşme yaptık, şimdi kendilerinin gelmesini bekliyoruz. Terörle mücadele mevzuatı dışındaki bütün mükellefiyetleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu vize serbestisi verilmek şartıyla ifade ettik” dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu’nda dün akşam bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Suriyeliler için taahhüt ettiği miktarın ilk bölüm olarak 3 milyar Avro olduğunu ifade eden AB Bakanı Çelik, “Bunun serbest bırakılan, şimdiye kadar programlanan kısmı, 2.24 milyar avrodur. Kontrata bağlanan kısmı 1,22 milyar avrodur. Tabii, bunların hepsi, işte, serbest bırakılan, kontrata bağlanan dediğimiz, bunlar teorik şeyler, pratikte aktarılan miktar değil. Serbest bırakılan yani aktarılan miktar 676,7 milyon avrodur. Bunun 222 milyonu direkt bakanlıklarımıza aktarılmıştır; Millî Eğitim Bakanlığına 90 milyon avro, Sağlık Bakanlığına 120 milyon avro, Göç İdaresine 12 milyon avro şeklinde. Geriye kalan 454,6 milyon avro ise uluslararası kuruluşlar veya STK’lar üzerinden harcanmaktadır. Bu hızın yeterli olmadığını söylüyoruz” dedi.

Vize serbestisiyle ilgili de AB Bakanı Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vize serbestisiyle ilgili, vize serbestisinin yürürlüğe girmesiyle ilgili 72 kriterden geriye kalan 7 tanesi konusunda bir çalışmamız var Avrupa Birliğiyle birlikte: GRECO tavsiyelerinin uygulanması, kişisel verilerin korunması hakkında AB mevzuatı, Europol Operasyonel Anlaşması’nın müzakere edilmesi, tüm AB üye ülkeleriyle cezai konularda etkin, adli iş birliği sağlanması, terörle mücadele mevzuatı, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın tüm hükümleriyle yürürlüğe girmesi, biyometrik pasaportların dağılımı.

Biz, terörle mücadele mevzuatı dışındaki her şeyi yerine getirebilecek durumdayız fakat terörle mücadele mevzuatında, bu kadar yoğun terörle mücadele ederken herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğimizi söylüyoruz. Aramızdaki mekanizmayı Avrupa Konseyine aktaralım diyoruz, onun neticesi olarak vize serbestisi verilsin, biz de bu paket dâhilinde geri kabul anlaşmasını yürürlüğe koyalım. Biz bununla ilgili kendileriyle bir görüşme yaptık, şimdi kendilerinin gelmesini bekliyoruz. Terörle mücadele mevzuatı dışındaki bütün mükellefiyetleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu vize serbestisi verilmek şartıyla ifade ettik.”

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