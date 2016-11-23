Terörle mücadelede Mehmetçiğin en büyük destekçileri

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü Hakkari’de, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan köpek barınağındakieğitilen bomba, mayın, iz takip ve narkotik köpekleri Mehmetçiğin en büyük yardımcısı oldu.

Mehmetçik ile birlikte katıldıkları operasyonlarda narkotik köpekleri uyuşturucuya geçit vermezken, bomba eğitimi verilen köpekler buldukları patlayıcıların imha edilmesiyle onlarca sivil ve askerin hayatını kurtardı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Fatih Bülbül Kışlası’nda kurulan köpek barınağında eğitilip özenle beslenen 10 köpek, eğitmenleri ile birlikte katıldıkları operasyonlarda büyük başarılar elde etti. Askeri konvoy ve sivil araçların yoğun kullandığı yollar ve Çukurca’nın kırsal kesiminde PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda iz sürüp onlarca mayın ve bomba düzeneğinin yerini tespit eden bombacı köpekler ‘Erik’, ‘Akbaş’, ‘İnce’, ‘Kıvrım’ ile iz takip köpeği ‘Ezel’ sayesinde çoksayıda sivil ve askerin hayatı kurtuldu.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYORLAR

Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) eğitmenleriyle birlikte 1.5 yıl önce Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’na görevlendirilen narkotik köpek ‘Buhar’ ise, şimdiye kadar katıldığı kaçakçılık operasyonlarında 868 kilo esrar ve 230 kilo eroin ele geçirilmesinde büyük rol oynadı. Hijyenik bir barınakta en özel mamalar ile beslenen köpekler, günlük eğitimlerini de eksiksiz sürdürüyor. Eğitimlerinin zuladığı uyuşturucuyu anında tespit eden köpekler, eğitmenlerinin tek hareketiyle de adeta şov yapıyor. Köpeklerin beslenmesi ve bakımına büyük önem verdiklerini belirten askerler, şu bilgileri verdi:

“Günde 80 gram mama verilerek besliyoruz. Köpeklerin kaldıkları barınak JAKEM tarafından yapılan denetimlerde Türkiye’nin örnek barınağı gösterildi. Barınak 16 köpek kapasiteli olup, şu an 10 köpek burada barınıyor. Her köpeğin barınığında kalorifer var. Yaz, kış ve dışarda hava alabileceği toprak alandan oluşuyor. Köpekler uyuşturucu ve terörle mücadelede bizim en büyük destekçimiz.”

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