Emperyalizmin bugün Ortadoğu’da Kürtleri kullanarak ortamın daha da karışmasına neden olduğunu herkes biliyor…

Ama en bilinen Kürt grupları olan PKK ve Peşmerge’nin ön plana çıkmasına izin verilmemesi de dikkat çekiyor bu arada…

Barzani’nin dışlanması, referandum düzenleyerek Büyük Kürdistan kurmaya kalkışmasından sonra oldu… Çünkü emperyalistlerin amacı bu değil, herkesin herkesi öldürdüğü bir Ortadoğu yaratmaktı…

PKK’nın dışlanması ise “çözüm süreci” denilen planın yolundan sapmasından sonra gerçekleşti… O süreci planlayanlar, Ortadoğu’nun karışmasını istemişlerdi ve o günlerde Türkiye hedefte değildi…

Ne var ki PKK hedefi şaşırdı ve olanca gücüyle Türkiye’de bir isyan planlamaya girişti… Hendekler, yollara döşenmiş bombalar, suikastlar peş peşe geldi…

…Ve emperyalistler bu işin PKK ile olamayacağını anladı…

Zaten Batı Avrupa ülkelerindeki icraatları nedeniyle tanıyorlardı PKK’yı… Uyuşturucu kaçakçılığı ve haraç toplamaya göz yumuyorlardı ama, kendi aralındaki muhaliflere yönelik suikastlar bardağı taşırmıştı…

1970’li yılların başında, 12 Mart 1971 sonrasında Türkiye’den kaçanların yoğun olduğu bir doku vardı Batı Avrupa ülkelinde… 70’lerin ikinci yarısında ise Türkiye’den, giderek artan şiddet olayları nedeniyle kopanlar gelmeye başlamıştı. Yazarlar, sanatçılar gibi… Ama bu ikinci gurup, 12 Eylül darbesinden sonra yavaş yavaş geri dönme sürecine girmişti… Askeri yönetim, en azından can güvenliği sorununu çözmüş görünüyordu.

Buna karşılık yeni guruplar, hem de akın akın geliyordu… O kadar çoktular ki, resmi makamlar onları yerleştirecek sığınmacı evleri bulmakta zorlanıyordu. Bunların arasında Partizan Yolu ve o zamanki adıyla Apocular olarak bilinen örgütün sempatizanları ağırlıktaydı…

Örneğin Abdullah Öcalan’ın karısı Kesire İsveç’teydi… Onun yanından hiç ayrılmayan avukat Hüseyin Yıldırım da öyle… Sonra da Kesire ve Abdullah Öcalan çiftinin arası bozulmuştu birden… Çünkü PKK kaynakları Kesire Öcalan’ı MİT Ajanı olmakla suçlamaya başlamışlardı…

1985 yılında da, bizzat Abdullah Öcalan, İsveç’in Şam Büyükelçiliği’ne başvurup “sığınma hakkı” istemişti. Türk Ordusu’nun Kuzey Irak’a girerek yaptığı sert operasyonlar ve bunun sonucunda örgütün verdiği kayıplar gözünü korkutmuştu anlaşılan… Uzaklara, güvenli bir yere gidip, kirli savaşını oralardan yönetmenin daha uygun olduğuna karar vermişti. Ama sonuç hüsrandı. İsveç Hükümeti, bu başvuruyu reddetmişti…

Asıl büyük darbe, örgütten ayrılan Enver Ata arındaki bir Öcalan muhalifinin İsveç’in Uppsala kentinde öldürülmesinden sonra gelmişti…

Bu İsveç’in PKK’yı bir ‘terörist örgüt’ olarak listelemesiydi… Hem de Olof Palme’nin İsveçi’ydi bu.

O Olof Palme ki, dünya siyaset sahnesinde eşsiz bir yer tutmuştu yıllardan beri… O Olof Palme ki, pek çok başka lidere örnek olmuştu… Ve şimdi PKK’yı bir ‘terörist örgüt’ tanımlıyordu onun yönetimindeki İsveç Hükümeti…

Resmen çözülememiş gibi görünse de, herkes Palme’yi öldüren katilin ismini ve mensubu olduğu örgütü biliyor…

Bu nedenlerle emperyalistler PKK’yı bir terörist madeni olarak kullanmayı seçiyor ve oradan gelenleri kullanıp “henüz terör örgütü olduğu kabul edilmemiş” yeni örgütler yaratmayı seçiyor..!