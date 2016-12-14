Yeri göğü yaratan Yüce Allah’a yemin olsun ki teröre teslim olmayacağız.

PKK, DAEŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C… Terörün markası ne olursa olsun teröre teslim olmayacağız.

Terörün arkasında hangi devlet olursa olsun teröre teslim olmayacağız.

Türkiye Cumhuriyetinin yükselmesini ve ilerlemesini durdurmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar teröre teslim olmayacağız.

Vatan ve millet düşmanları hangi platformda birleşirlerse birleşsinler, kaç koldan saldırırlarsa saldırsınlar teröre teslim olmayacağız.

İktidarı ile muhalefeti ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı bayrağı altında toplanacak ve teröre teslim olmayacağız.

Alevisi ile sünnisi ile bütün İslam dünyası birlik olacağız ve teröre teslim olmayacağız.

Laz’ı ile, Arab’ı ile, Kürd’ü ile, Türk’ü ile, Türkmen’i ile bir elin parmakları gibi birlik olacağız ve teröre teslim olmayacağız.

38 kişiyi değil 380 kişiyi, 3800 kişiyi de canice, alçakça, zalimce katl etseler de teröre teslim olmayacağız.

Teröre teslim olmayacağız çünkü başka vatanımız yok. Başka Türkiye yok.

İstanbul’da şehit edilen polislerimize, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, dostlarına ve silah arkadaşlarına, Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

Allah şanlı bayrağımızı bir daha yarıya indirtmesin. Bu acıyı bizlere yaşatanlara fırsat vermesin.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...