Teröre tarihi darbe 70 PKK’lı öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri bugün sabaha karşı, Irak Kuzeyi – Sincardağı bölgesi ve Suriye Kuzeydoğusu – Karaçokdağı bölgelerine düzenlediği hava harekatında 70 PKK – PYD ve YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre tarihi darbe 70 PKK’lı öldürüldü Yapılan açıklamada ‘Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında terör örgütlerine ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildi ” denildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok’ta ise 30 civarında terör örgütleri mensuplarının etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır’ ifadeleri yer aldı.

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