Teröre inat, yatırıma, üretime devam edeceğiz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için Kahramanmaraş’a geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından restore ettirilen Zabun Konağı’nın açılışını yapan Hisarcıklıoğlu, ardından KMTSO’ya geçerek oda ve borsaların ortak meclis toplantısına katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un da katıldığı toplantıda KMTSO Başkanı Serdar Zabun kentin ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Ardından konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır, Bingöl ve Hakkari’de PKK’lı teröristlerin saldırısında 4 askerin, Siirt’te de yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Biz bugünleri atlatacağız. Yalnız içeride dışarıda herkes şunu iyi bilsin ki bu millet bu ülkeyi böldürmez, haberiniz olsun.

Teröre inat, Türk iş dünyası olarak yatırıma, üretime devam edeceğiz. Bizi kimse durduramaz” dedi.

Kahramanmaraş’a gelmeden önce Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı bir toplantı ile dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’ları ile bir bir toplantı yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Sayın Başbakanımız ile sabah 09.00’dan bu tarafa dünyadaki en büyük 21 şirketin CEO’ları ve yönetim kurulu başkanları ile toplantı halindeydik. Türkiye’nin gündeminde, etrafında bir sürü konu varken hükümetimiz ve Sayın başbakanımız ekonomiyi hiçbir zaman unutmuyorlar ve yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık ciro yapan şirketlerin CEO’ları var. Özellikle Türkiye’deki yatırım iklimi, ortamı ve iş dünyası olarak pazartesi günü bizler konuştuk Türk Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, bugün de ‘Yabancı yatırımcılar ne istiyorlar?’ diye bir araya geldik konuştuk. Ortak akıl noktasına buluşmak için neler yapılabileceğine baktık. İnşallah bundan sonra da ülkemize hayırlı yol haritaları çıkacak.”

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın ekonomisini özetleyen istatistiki bilgiler vererek şöyle devam etti:

“Umut olmazsa iş yeri sayısı artmaz. İş yeri sayısı Türkiye’de yüzde 1, Kahramanmaraş’ta yüzde 5. Türkiye’nin tam 5 misli üstündesiniz. Sigortalı çalışan Türkiye’de yüzde 1 artarken, Kahramanmaraş’ta yüzde 5 artmış. Kadın sigortalı çalışan sayısı Türkiye’de yüzde 3 artmış, Kahramanmaraş’ta artış yüzde 5. 8 ayda Türkiye’nin ihracatı yüzde 2 düşerken Kahramanmaraş’ta artış yüzde 7. Protestolu senet, Türkiye’de bir önceki yılla mukayese ettiğimiz artış yüzde 22, bu çok yüksek, Kahramanmaraş’ta artışı bırak bir önceki seneye göre yüzde 7 azalış var. Karşılıksız çek tutarları Türkiye’de bir önceki yıla artış yüzde 3, Kahramanmaraş’ta yüzde -17.”

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