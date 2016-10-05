Terörden Güreş sayesinde kurtuldular

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yaşayan İslam Tarandir (19), Ramazan Culum (18), 2010 yılında terörün gölgesinde okullarına devam ederken okuluna atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Kaleli ile tanıştılar. Öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşe başlayan Tarandir ve Culum’un adeta hayatı değişti.

“TERÖR BİZİM YILLARIMIZI KAYBETTİRDİ”

Tarandir, 2016 yılı Karakucak Türkiye Şampiyonasında ikinci olurken, Culum ise Karakucak Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım’a seçildi. Hocalarının yönlendirmesiyle güreşe başladıklarını belirten Tarandir ve Culum, “Son yıllarda Cizre’de terörün artmasıyla birlikte korkudan sokağa çıkamadık. Sürekli gittiğimiz antrenmanlarımıza gidemez olduk. Terör bizim güreşte yıllarımızın kaybolmasına sebep oldu” dedi.

“VARSIN HER ŞEYİMİZ GİTSİN YETER Kİ TERÖRDEN KURTULALIM”

Terör kurbanı olan İslam Tarandir ve Ramazan Culum’un başarı hikayesi, Cizre’deki diğer çocuklara örnek oldu. Terör örgütü üyelerinin kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Tarandir ve Culum sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzü maskeli kişiler sürekli okulumuza geliyor ve bize polisi, askeri protesto etmemiz için sokaklara çağırıyordu. Gitmek istemeyince de; ‘Sizi dağa kaçırırız. Bir daha ailenizi göremezsiniz. Sizi öldürürüz’ gibi tehdit ediyorlardı. Operasyonlar başladıktan sonra terör örgütü üyeleri mahallemizin sokaklarına mayınlar döşedi. Biz başka şehre göçmek istedik. Fakat bize gelip dediler ki; ‘Giderseniz evinizi yıkarız bir daha dönecek ev bulamazsınız’ diyorlardı. Mahallemizdeki 3-4 aile toplanıp gizlice Gaziantep’deki akrabalarımızın evine sığındık. Daha sonra asker ve polisimiz operasyonlar yaptıktan sonra Cizre’de terör kalmadı. Bizde evimize döndük. Devletimiz sağolsun bize para verdi, evimizi yaptı ve yeni eşyalar verdi. Aslında bunlar bizim için önemli değildi. Varsın her şeyimiz gitsin yeter ki şu terör belasından kurtulalım istiyorduk. Çok şükür bu beladan kurtulduk. Şimdi kendimi tamamen spora vermek istiyorum.”

MİLLİ TAKIM KAMPINA ÇAĞRILDILAR

Terör yüzünden Gaziantep’te üniversite sınavına girebildiğini ifade eden Tarandir, bu yıl Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazandığını belirtirken, Culum ise İmam Hatip Lisesi son sınıfında eğitimine devam ettiğini söyledi. Güreşteki başarılarından dolayı Gençler Serbest Güreş Milli Takımı Balkan Şampiyonası hazırlık kampına çağrılan Tarandir ve Culum, bir hafta boyunca Balkan Şampiyonasına hazırlanan takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptı.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a da teşekkür eden Tarandir ve Culum, “Bizim güreşi öğrenmek için imkanımız yok. Bizde başkanımızı aradık ve bizi milli kampa almasını istedik. O da sağolsun bizi kırmadı hemen milli kampa çağırdı. Şimdi burada arkadaşlarımızla beraber güreş eğitimi alıyoruz. Biz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’tan da Cizre’ye güreş salonu yapmasını istiyoruz” dedi.

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