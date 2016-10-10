Terör şüphelisi Suriyeli Leipzig’de yakalandı

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bomba yapıldığından şüphelenilen bir eve yapılan baskından kıl payı kurtulan terör şüphelisi yakalandı.

Saksonya polisi, Chemnitz’de cumartesi günü yapılan operasyondan kurtulan 22 yaşındaki Suriyeli terör şüphelisi Jaber Albakr’ın, dün gece Leipzig’de gözaltına alındığını duyurdu. Albakr hakkında Almanya’da ve uluslararası çapta arama başlatılmıştı.

Suriyeliler yakalattı

Basına yansıyan haberlere göre, Jaber Albakr Leipzig garında iki Suriyeliye kalacak yer sordu. Albakr’ı kendi kaldıkları eve götüren Suriyeliler, arandığını öğrenince şüpheliyi bağlayıp polise haber verdi. Dün gece 0:42’de Albakr’ın kaldığı eve gelen polis şüpheliyi yakaladı.

Federal Savcılık araştırıyor

Albakr’ın Chemnitz’de kaldığı eve yapılan baskında patlayıcı maddeler ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti. Şüphelinin IŞİD bağlantılı eylem hazırlığında olduğu üzerinde duruluyor. Federal Savcılığın, Albakr ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Pazar günü gözaltına alınan başka bir şahısla birlikte Jaber Albakr hakkında devlete karşı ağır terör hazırlığında olmaktan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Jaber Albakr’ın 2015 yılından bu tarafa Almanya’da bulunduğu ve aylar önce sığınmacı hakkı elde ettiği kaydedildi.

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