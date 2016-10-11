Terör saldırısında yaralanan çocuk sağlığına kavuştu

Gaziantep’te ağustos ayında gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yüzünden yaralanan Emrullah Urtekin (11) sağlığına kavuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, önceki gün tedavisi tamamlanarak Gaziantep’teki evine dönen Emrullah’ı evinde ziyaret etti.

Gaziantep’te ağustos ayında gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yüzünden yaralanan Emrullah Urtekin (11) sağlığına kavuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep ziyareti sırasında hastanede ziyaret ettiği ve tedavisinin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e emanet ettiği küçük Emrullah, Bodrum Acıbadem Hastanesinde görev yapan Gaziantepli Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Önceki gün tedavisi tamamlanarak Gaziantep’teki evine dönen Emrullah’ı evinde ziyaret eden Şahin, çocuğa bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emrullah’ın tamamen iyileşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gidebileceklerini ifade eden Şahin, “Cumhurbaşkanımız seni benden soruyor. İnşallah iyileşince birlikte yanına gideriz.” dedi.

Şahin, Emrullah’ın yaklaşık bir ay sonra tamamen iyileşerek okuluna dönebileceğini bildirdi.

Fatma Şahin, daha önce de Emrullah’ı hastanede ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediği Fenerbahçe formasını teslim etmişti.

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