TERÖR PROPAGANDASI CEZASI EŞ BAŞKANA EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DESTEĞİ

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 2012 yılında yaptığı bir konuşma sebebiyle, Terörle Mücadele Kanunu uyarınca “propaganda” yaptığı gerekçesiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 10 ay hapis cezasının, Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi.

Tuğluk yazılı açıklamasında muhalif siyaset üreten herkese yönelik bir tehdit olarak kullanılan “örgüt propagandası” suçunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde Türkiye’nin defalarca mahkum olmasına neden olan bir düzenleme olduğunu belirtti.

Eş Genel Başkan hakkında verilen bu kararın siyasi olduğunu savunan Tuğluk, “Davaya konu fiil hakkında fezleke tanzim edilmediği için, bu dosya hakkında Eş Genel Başkanımızın dokunulmazlığı devam etmektedir. Dolayısıyla bu cezanın infazı da, Anayasa’nın 83/3’üncü maddesi uyarınca, milletvekili sıfatı devam ettiği müddetçe mümkün değildir. Kaldı ki, Figen Yüksekdağ’ın yargılaması milletvekili seçildiği 7 Haziran 2015 itibariyle yasama dokunulmazlıkları kapsamına girdiği için durması gerekirken, yargılamaya hukuksuzca devam edilmiştir” iddialarında bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, AİHM tarafından da düşünce, din ve vicdan hürriyeti olarak değerlendirilen fiilleri, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyet” olarak değerlendirerek, milletvekili dokunulmazlığını yok saydığını öne süren Aysel Tuğluk, “Anayasa’nın bu istisnai usul için öngördüğü, TBMM’ye derhal ve doğrudan bildirim yükümlülüğünü de yerine getirmemiştir” dedi.

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