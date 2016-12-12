Terör nereye kadar?

Terörün amacı açıktır; öldürmek, yıkmak, toplumu yasa boğmak, ekonomiyi çökertmek, insanları alabildiğine endişeye sevk etmektir…

Peki, hedefi ne derseniz, bunu kendilerinin de bilmediklerinden kuşkum yoktur. Hedefin ne olduğunu senaryoyu yazan güçler bilir.

Dış servisler anlık senaryo yazıp, rol verdiklerine uygulatırlar.

Senaryoda vicdana yer yoktur.

“Önüne kim gelirse öldür, imha et, ne kadar çok ölüm olursa, o kadar ses getirir!” felsefesini benimserler.

Türkiye’yi hedef alan örgütleri burada tek, tek yazmanın anlamı yoktur.

Gerçek şu ki, işin özünde yatan TÜRKİYE’yi parçalamak, alabildiğine de zayıflatmaktır.

Halkta huzur bırakmamak, iç savaşa zemin hazırlamaktır.

Terörün arkasındaki, ağababalar, “ne kadar gözyaşı, o kadar mutluluk” zevkini yaşarlar.

Türkiye’nin gözyaşı onlar için zevktir, paradır ve öç duygularının bitmez tükenmez tezahürüdür.

Netice itibari ile dış güçlerin hedefi Türkiye’yi bölmek, parçalamak olduğuna göre, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek en büyük silahımız olacaktır.

Ağıt olur, gözyaşı olur ama birlik, beraberlik dimdik ayakta kalmaya temel teşkil eder.

Bu bağlamda, tüm şehitlerimize rahmet, geride kalanlarına ve ülkeme sabır dilerim.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...