Termik santraller iki ayda 11.5 milyon ton kömür yaktı

Termik santraller Ocak ayında 6 milyon 99 bin; Şubat ayında da 5 milyon 454 bin ton olmak üzere, yılın ilk iki ayında 11 milyon 553 bin ton kömür yaktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) katı yakıtlarla ilgili istatistik verisine göre katı yakıtların 2017 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarları; taşkömürü 111 bin ton, linyit 4 milyon 482 bin ton ve taşkömürü koku 349 bin ton oldu.

Katı yakıtların teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürü 3 milyon 43 bin ton, linyit 4 milyon 468 bin ton ve taşkömürü koku 411 bin ton olarak gerçekleşti.

Üretimin karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3.7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84.8 iken linyitte yüzde 100.3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51’i termik santrallere, yüzde 15.3’ü kok tesislerine, yüzde 4.6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87.3’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98.5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

İzmir turizminde düşüş sürüyor

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nce (ETİK) yayımlanan mart ayı yönetim raporu, İzmir turizminin ilk çeyrekte yüzde 20.6’lık düşüşle 15 bin dolayında turist kaybettiğini ortaya koydu.

ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “Turizm sektörü nedeni olmadığı, ama mağduru olduğu bir süreci yaşıyor. Sektör daha çok tanıtım ve destek bekliyor” dedi.

ETİK’in özel yönetim raporlarının 36. sayısı ‘Exclusive Mart 2017’ başlığıyla yayımlandı. İzmir turizminin Ocak-Mart dönemi analizine ilişkin rapora göre, Ocak – Mart döneminde, 2015 yılında 79 bin 200, 2016’da 72 bin 500 yabancı ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi, 2017’nin üç ayında 15 bin kayıpla 57 bin 600 kişiyi konuk etti.

ETİK Exclusive Ar-Ge verilerine göre, 2017 yılı Ocak – Mart döneminde İzmir, havayolu ile 54 bin 200, deniz yolu ile de 3 bin 300 turist çekti. 2017’nin üç aylık döneminde kente havayolu ile girişler yüzde 20.2, deniz yolu ile girişler de yüzde 25 gerileme gösterdi.

Kruvaziyer trafiğinin sıfırlandığı kette, turist sayısı Ocak – Mart döneminde 190 kişiden 339 kişiye yükseldi. 2017 yılının üç ayında gelen turist sayısı hacmi düşük olsa da İzmir, bazı pazarlarda gelişme gösterdi. Bu dönemde İngiltere, ABD, Belçika, Fransa, Avusturya, Ukrayna, İtalya, Bulgaristan yükseliş gösteren pazarlar arasında yer aldı.

ETİK Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, raporda ortaya konulan verilerin İzmir’de turizm sektörünün nasıl bir daralma içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Turizm sektörünün güvenlik algısı ve yürütülen diplomasinin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten İşler, “Turizm sektörü nedeni olmadığı, ama mağduru olduğu bir süreci yaşıyor.

2012 yılından bu yana gerileme gösteren İzmir turizmi, 2016 yılını bilinen nedenlerle, yüzde 23 gerileme ve 80 bin turist kaybıyla kapattı. 2017’nin ilk çeyreğinde görülen yüzde 20.6’lık düşüş sektörün ne denli zora girdiğini gösteriyor.

Sıkıntılı bir dönemden geçen turizm sektörünün desteklenmesi ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekiyor. Sektör daha çok tanıtım ve destek bekliyor” dedi.

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