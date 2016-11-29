Termik santrallar Eylül’de 5 milyon ton kömür yaktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelindeki termik szantrallarda Eylül ayında 5 milyon 92 bin ton kömür yakıldı.

TÜİK’in “Katı Yakıtlar” istatistikleri verilerine göre, Eylül ayında termik santrallara 1 milyon 606 bin tonu taşkömürü ve 3 milyon 486 bin tonu linyit olmak üzere toplam 5 milyon 92 bin ton kömür teslim edildi.

Bunö göre, katı yakıtların Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bazında, taşkömürü 90 bin ton, linyit 3 milyon 993 bin ton ve taşkömürü koku 363 bin ton; teslimat miktarları bazında ise; taşkömürü 3 milyon 480 bin ton, linyit 4 milyon 27 bin ton ve taşkömürü koku 388 bin ton olarak gerçekleşti.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2.6 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 93.4 ve linyitte yüzde 99.1 olarak hesaplandı.

Taşkömürü teslimatının yüzde 46.1’i termik santrallara, yüzde 18.3’ü kok tesislerine, yüzde 5.8’i demir-çelik dışındaki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının yüzde 86.5’i termik santrallara yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 95.1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...