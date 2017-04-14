En çok sorulan soru: 17 Nisan’da ekonomi ne olur? “Çok iyi olur. Dolar iki liraya düşer, piyasa ucuzlar, dağa taşa kurulan fabrikalar çalışmaya başlar, on bin lira maaşa işçi bulunmaz, sahiller 50 milyon turistle dolar, faiz yüzde bire düşer.

Tüm vergiler yüzde 3’e çekilir, Avrupa Birliği hemen tam üye olun diye kapılarını açar, yabancı sermaye nereye yatırım yapacağını şaşır, hele konut satışları, bir alan bir daha alır.

Dahası kutuplaşma, bölünme, ötekileştirme, iteleme, aşağılama, dışlama, itibarsızlaştırma, yabancılaştırma, -bizden değil, kaçtı, diktatör, Naziler, şerefsizler, teröristler, darbeciler, eyalet, yeni devlet- geride kalır. Bilumum terörist silah bırakır, saklandıkları yerden çıkar, -biz ettik sen etme- diye af diler. Yandaş, havuz, yılışık, cıvık medya ve uzaktan kumandalı pilli yorumcusu, yazarı hepsi, memleket türkülerinde birleşir”.

Yalan! Arkadaş; üç aydır bunlar söyleniyor, biz söyleyince mi yalan oldu? Üstelik milli iradesin; inanmıyorsan, git, 15 yıldır her gün saat başı dinlemeye, izlemeye doyamadıklarına bir daha sor.

Ne diyecekler, ver evet, bunlar bir gecede olur. Ya hayır oyu versem? Bunlar olmaz. Niye? İllâki başbakanı işten atarsak, 600 milletvekili seçersek, 18 yaş milletvekilleri gelirse, çiftten teke geçersek olur. Olmadıysa 15 yıldır ne yaptık? Birlikte ıslanırken yağan yağmurda her şey yalan ve sahte miydi?

İşin gerçeği şu: evet de çıksa hayır da çıksa bu konulardan beslenen; avanta, rant, gelir, menfaat, çıkar sağlayanlar, ikbal arayanlar oldukça ister kırk tane daha 16 Nisan yaşayalım bir şey değişmez.

Hayır da çıksa evet çıksa para istediği yere gidecek. Kimin gücü kime yeterse misali kontrolden çıkan fiyatlar patlayacak. Bu gidişle bu yılı değil, gelecek yılı da kaybedeceğiz ve her zaman olduğu gibi duvara toslayacağız. Bu kadar basit, açık ve yalın.

Sonuçta evet veya hayır tercihini kendin için yap. Eğer sen milli irade isen bu işten sana ne düşüyor ona bak. Sonra vicdanını ve cüzdanını yokla. Çocuklar, gelecek, nasıl bir ülke, nasıl bir yönetim istiyorsun?

Hangi tercihi yaparsan yap 17 Nisanlarda yine aynı otobüsle işe gideceğiz, eve döneceğiz. Aynı yollardan geçeceğiz, aynı kahvehanede okey atacağız, aynı maçta küfür edeceğiz, aynı sınavlarda ter dökeceğiz, aynı marketten alışveriş yapacağız, aynı apartmanda yaşayacağız, aynı tarlayı süreceğiz, aynı çiçeği koklayacağız, aynı ezanlarda aynı camilerde dua edeceğiz ve sonunda aynı mezarlıklarda koyun koyuna yatacağız.

“One minute” düşünmeye gerek yok, hayırlara vesile olsun.

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