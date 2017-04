Bu yıl 26 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan TEOG 2 sınavının 1. oturumuna sabah saat 09.00’da Türkçe ile başlanacak ve ardından saat 10:10 da Matematik ve 11:20 de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı ile bitecek.

2. Gün yani 27 Nisan 2017’de de yine aynı saatlerde sırasıyla Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil sınavları uygulanacak. Sınav tarihinin yaklaşmasının öğrencilerdeki sınav stresinin de artmasına neden olduğunu söyleyen Hız Yayınları’nın kurucularından Bülent Bahadır ‘Kesinlikle panik yapmaya ve strese girmeye gerek yok. TEOG sınavı zor bir sınav değil ama kesinlikle dikkat gerektiren bir sınav. Bu saatten sonra öğrencilerin yapması gereken en önemli şey bol bol deneme sınavı çözmek ve yaptıkları hataları mutlaka öğretmenlerine sorarak, doğruyu öğrenmek. Sonuçta TEOG kazanım odaklı bir sınav ve öğrencilerin edinemedikleri kazanımları tespit edip, bunları öğrenmeleri çok çok önemli. Kalan zamanda çok iyi bir çalışma ile birçok eksik kapatılabilir. O yüzden bu dönemde eksiğim çok deyip sınava çalışmayı bırakmak yerine daha çok çalışanlar kesinlikle başarıya ulaşacaklardır. MEB’in yayınlamış olduğu kazanım testlerini ya da kazanım kontrol odaklı yardımcı kaynakları çözmek sınav başarınızı artıracaktır. TEOG gibi uzun dönem çalışma gerektiren sınavlarda önemli olanın çok önceden çalışmaya başlamak değil, en iyi şekilde bitirmek olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. O yüzden eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız son güne kadar çalışmaya devam edin.’ dedi.

TEOG 2 Sınavına girecek öğrencilere sınav esnasında da dikkat etmeleri gereken noktalar olduğunu söyleyen Bülent Bahadır, bunları maddeler halinde şöyle sıraladı.

Sınav sırasında heyecanlanırsanız 1 dk ara vererek nefes egzersizi yapın. sakin, derin ve yavaş nefes alıp vermek sizi rahatlatacaktır.

Her dersin ayrı bir sınav olduğunu unutmayın. Zorluk dereceleri birbirinden farklı olabilir. Sakin olun ve panik yapmayın. Unutmayın ki sınava iyi hazırlanan bir öğrenci olarak size zor gelen arkadaşlarınıza da zor gelecektir. Sınavda olumsuz düşüncelerden kurtulup elinizden gelenin en iyisini yapmanız sizi başarıya götürecektir.

Sınav aralarında arkadaşlarınızla mümkün olduğunca sınav soruları üzerine konuşmayın. Hata yaptığınızı düşündüğünüz sorular bir sonraki dersin sınavında sizi olumsuz etkileyebilir.

Sınavda soruları dikkatli okumak ve istenen bilgiyi anlamak çok önemlidir. Sizden isteneni anlamadan sorunun çözmüne kesinlikle geçmeyin. Unutmayın ki “Eğer dünyayı kurtarmak için bana 1 saat verilseydi, bunun 55 dakikasını problemi tanımlamak, 5 dakikasını da çözmek için kullanırdım.” diyor Einstein.

Cevabını bilmediğiniz sorularda fikir yürütmekte zorlanıyorsanız, hangi şıkların olamayacağından hareketle eleme yapın. Sınavda vereceğiniz yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemeyeceği için boş soru bırakmayın.

Olumsuz kelimelerin altını mutlaka çizin.

Sorunun çözümü uzun sürdüyse doğru bulduğunuz cevabı işaretlemeden mutlaka sorunun kökünü tekrar okuyup istenen bilgiye göre doğru şıkkı işaretleyin.

Açıklanan verilere göre, her testin ilk 5 sorusunda yapılan hata kalan sorulara göre daha fazladır. Bu bilgiden hareketle testin sonunda ilk 5 soruyu tekrar gözden geçirmeniz çok faydalı olacaktır.

Sınavda turlama tekniğini kullanın. Yapamadığınız soruları yanına bir işaret koyarak sona bırakın ve kalan zamanınızda yapamadığınız sorulara odaklanın. Eğer soru işlem gerektiren bir soruysa daha önce yaptığınız işlemleri mutlaka silin ve yeniden işlem yaparak soruyu çözün. Hatta bu tekniği sayısal derslerde kalan zamanınızda yapacağınız kontrollerde de kullanın.

Hız Yayınları kurucularından Bülent Bahadır, dikkat edilmediğinde en basit soruda bile hata yapılabileceğinin altını çiziyor ve son olarak öğrencilere sınavda sakin ve çok dikkatli olmalarını öneriyor.

Tüm sınavlar 40 dk sürecek ve sınavlar arasında 30 dk dinlenme zamanı olacak. Sınav yapılan okullarda sınav günü ders yapılmayacak. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Ayrıca sınava giremeyen ve mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için mazeret sınavı 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakanlıkça belirlenen merkezlerde yapılacaktır

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...