TEOG birincisi Ayşegül, cerrah olmak istiyor

Nezahat Kemal Akınal Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ayşegül Payo, TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye birincilerinden olmayı başardı. Gelecekte beyin cerrahı olmayı arzuladığını belirten Ayşegül Payo, çok çalışarak hedefine ulaşmak istediğini kaydetti. Sunulan imkanların kendisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Ayşegül Payo, şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Mehmet Akif Ersoy Okuma Salonu’na gelerek okulda işlediğimiz dersleri tekrar ediyoruz. Eksik gördüğümüz konuları burada hocalarımız nezaretinde gözden geçirip daha iyi bilgileniyoruz. Belirli günlerde işlediğimiz dersler üzerinden deneme sınavları yapıyoruz. Burada almış olduğum eğitimlerle birlikte, deneme sınavlarında seviyem her geçen gün yükseldi. Sınavda da çalıştığım konulardan sorular çıktı. Bu sayede TEOG sınavında 120 soruda 120 doğru cevap verdim. Sınavda başarılı olmamın en büyük etkisi gerçekten burada almış olduğum eğitimlerdir. Sınavda büyük bir başarıya ulaştığım için çok mutluyum. Başarılı olmanın tek yolu eğitimden geçiyor. Ben de bu amaçla çıktığım yolda hedeflerime doğru ilerliyorum. Bu konuda hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, Mehmet Akif Ersoy Okuma Salonunda bizlere ders veren tüm öğretmenlerime ve öğrencisi olduğum Nezahat Kemal Akınal Ortaokulu Müdürümüz ile okulda dersime giren tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”