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Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit ile zehirliyor

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Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit ile zehirliyor
NEVSEHIR BELEDIYESI ITFAIYE MUDURLUGU YETKILILERI UYARIDA BULUNDU TEMIZLENMEYEN BACALAR KARBONMONOKSIT GAZI ZEHIRLENME NEDENI OLDUGUNU BELIRTTI(FOTO:SINAN KORKMAZER/NEVSEHIR,DHA)

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, temizlenmeyen bacalar’ın sobadan sızan gazı zehirlenmelerinin en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundular.

NEVSEHIR BELEDIYESI ITFAIYE MUDURLUGU YETKILILERI UYARIDA BULUNDU TEMIZLENMEYEN BACALAR KARBONMONOKSIT GAZI ZEHIRLENME NEDENI OLDUGUNU BELIRTTI(FOTO:SINAN KORKMAZER/NEVSEHIR,DHA)

Nevşehir’in farklı merkezlerinde son 24 saat içerisinde 75 vatandaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiği bilgisine yer veren yetkililer. Bu konuda vatandaşlardan daha duyarlı olmaları konusunda çağrı yaptı. Yetkililer, soba, kalorifer ve benzeri baca sistemi bulunan tüm ısınma sağlayıcı mekanizmaların bacalarının her yıl mutlak surette bir kez temizletilmesi gerektiğini ifade etti. Temizlenmeyen bacalar’ın baca yangınlarının oluşmasının yanı sıra Karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri adına da ön önemli nedenlerden biri olduğu görüşünü dile getirdiler.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat

Kokusuz olmasının yanı sıra tahriş etme özelliğinin bulunmayışı nedeniyle fark edilememesi. Adeta sessiz bir katil olarak da nitelendirilebilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Can ve mal güvenliği açısından mutlaka uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulandı. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bacaların yılda en az bir kez temizletilmesinin. Söz konusu karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçilmesinde önemli bir uygulama olduğunu belirttiler.

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