Temelli Türkoğlu İlköğretim okulunda yıldızlar yetişiyor

Yaklaşık 20 yıl çeşitli kategorilerde futbol oynadım. Aynı zamanda lisanlı olarak 10 yıldır futbol antrenörlüğünü severek yapmaktayım. Araştırmacı yazarlığın yanında turizm uzmanı olarak bilimsel beş adet yayımlanmış kitabım bulunmakta.

Okul müdürümüzün bize verdiği imkan dolayısıyla Ankara Sincan İlçesi Temelli Türkoğlu İlköğretim Okulunda Ücretli Beden Eğitimi Öğretmenliği görevine Kasım 2016 dan itibaren devam etmekteyim.

Toplamda 8 sınıf (5-6-7-8. Sınıflar) ta ders vermekteyim. Okuldaki öğrencilerin % 90 ı sporu seven ve spora yatkın öğrencilerden oluşmakta. Okula başladığım zaman MEB in belirlemiş olduğu yıllık planlar doğrultusunda eğitim vermeye devam ettim.

Okulun Her türlü spor olanaklarına sahip yeni bir spor salonu mevcuttu. Bunun yanında ise spor yapmak için gerekli olan malzemeler yeterli değildi. Derslerde çeşitli spor oyunları ve eğitsel oyunlar öğretirken aralarında özel yetenekli öğrenciler olduğunu fark ettim.

İlk olarak okulda kız öğrencilerimize yönelik olarak voleybol turnuvası düzenledim. Ardından Erkekler için ise futbol turnuvası düzenledim. Tüm öğrencilerde büyük istek ve arzu vardı. Herkes oyunlara katılmak istedi. Tüm sınıflardaki öğrencilere bu oyunlarda şans verdim.

Derslerde ve ders dışında Rizeli olmam ve tulum enstrümanını çalmamdan dolayı kız öğrencilerimize de horon öğretiyorum. Folklor çalışmaları da yapıyorum. Bu çalgı aletine öğrencilerimizin ilgisi ve katılımı yüksek olmuştur.

Öğrencilerin velilerinden de olumlu yönde büyük destekler gördük. Öğrencilerin davranışları olumlu yönde değişti. Kötü alışkanlığı olanlar bu alışkanlıklarından vazgeçti.

Okulda futbol oynamak isteyenleri topladım. Bu öğrencileri resmi bir spor kulübü altında yetiştirilmeleri için girişimlerde bulundum. Birçok kulübe giderek projemi anlattım, bu konuda desteklerini talep ettim.

Karayolları Genel Müdürlüğüne gidip kulüp başkanı Ahmet SATICI beyefendiye; ne yapmak istediğimi amacımı projelerimi anlattım. Kulüp başkanımız da sporcu gençlik yetiştirmek ve onları sosyal hayata bağlamak için gereken neyse yaparız dediler. Tüm isteklerimizi kabul etti. Antrenman malzemeleri ve Çocuklara ihtiyaçları doğrultusunda kurum olarak malzemeler dağıttılar.

Ankara TÜFAD yönetimimizden de malzeme desteği aldım.

Okulda (2004-2007) yaş aralığında futbola katılmak isteyen sayıları 60 olan öğrencilerimize okul saatleri dışında haftada 3 gün antrenman yaptırıyorum. Bunların içlerinden yetenekli olanlardan 40 a yakınının lisanslarını YENİ YOL SPOR kulübü lisanslarını çıkardı. Bunları U11-U12-U13 yaş gruplarında lig maçlarına hazırlıyorum.

Atatürk’ün ‘’ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim’’sözünden yola çıkarak amacımı belirledim. Bu doğrultuda başarılı, ailesine, çevresine ve topluma saygılı ve ahlaklı sporcular yetiştirmek, daha sonrada geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacım olmuştur.

Okul müdürümüz Rahime YALDIZ ve yönetim kadrosunun her alanda verdikleri destekleriyle hedeflerimize ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...