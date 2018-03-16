KOÇKAYA Holding’in kurucusu merhum Temel Kaya’nın hayatını anlatan “Sessiz Devin Kalesi” adlı kitap okuyucuyla buluştu.

Gümüşhane’nin Kale köyünde tarımla uğraşan bir ailenin çocuğuyken hayallerinin peşinden koşan ve kurduğu Kale markasını dünya çapında şöhrete ulaştıran Temel Kaya’nın hayatı, gazeteci Bünyamin Aygün tarafından kaleme alındı. Doğan Kitap tarafından yayınlanan eserde, 1999 yılında hayatını kaybeden Temel Kaya’nın başarılı yaşamı, hedeflerine ulaşmak isteyenlere yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde anlatılıyor. Kitabın yazar gelirinin ise eğitim kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.

AYDIN DOĞAN: TEMEL KAYA’NIN DEĞERLİ DENEYİMLERİNİN GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM

Kitabın önsözünü, merhum Temel Kaya’nın hemşerisi ve yakın dostu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yazdı. Aydın Doğan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Hakkın rahmetine kavuşmuş hemşerim ve yakın dostum Temel Kaya’nın oğlu Cengiz Kaya, babasını anlatan Sessiz Devin Kalesi adlı bu kitaba bir önsöz yazmamı istediğinde mutlu oldum. Temel Kaya, mutlak anlamda yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü bir coğrafya ve tarihi dönemde yaşayıp kendi kalesini dişiyle, tırnağıyla kurmayı başarmış bir Anadolu insanıdır. Temel Kaya’nın sahip olduğu özellikler ve hayat anlayışı, bugün evlatları ve Kaya Ailesi’nin diğer fertleri tarafından özenle sürdürülüyor. Günümüzde bir marka olarak Kale, bir itibar kalesi olarak yurtiçinde ve yurtdışında tanınıyorsa, en temel sebebi, ailenin devralıp geleceğe taşıdığı bu anlayıştır. Sessiz Devin Kalesi, okunduğunda görüleceği üzere, örnek alınabilecek gerçek bir başarı öyküsüdür. Bu kitap vesilesiyle kalıcı bir esere dönüşmesi beni ayrıca memnun etti. Temel Kaya’nın değerli deneyimlerinin gelecek nesillere ışık tutacağına inanıyorum. Hemşerim, Gümüşhane kalesinden gelmiş kale gibi iyi bir arkadaşımızdı.”