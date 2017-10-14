Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şehit topçu onbaşı Daha Çelik’in cenaze törenin ardından bir dizi açılışa katılmak için Karacabey İlçesi’ne geçti. Hakan Çavuşoğlu, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde sadece teknoloji, ulaşım ve tıp alanındaki, başarıları ile değil; aynı zamanda eğitimdeki fiziki koşullarıyla da güçlendindiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Tüm alanlarda sessiz devrim niteliği adını verdiğimiz birçok hamle de gerçekleştirmiş olduk. Özellikle bu okulların yanı sıra, diğer meslek okulları ile beraber önünü kaplayan, ufkunu karartan katsayı problemini ortadan kaldırmış olduk. Diğer okullarda da gerek Kuran-ı Kerim, gerekse Peygamber Efendimizin hayatını anlatan dersler okutulmaya başlandı. Türkiye bir şey kaybetmedi. Türkiye’de hiçbir şey değişmedi. Türkiye’de hiçbir şey yerinden oynamadı. Hiç kimse musallat olmadı, ama ne oldu devlet ve millet barıştı” şeklinde konuştu.

‘TERÖR İLE ANA MUHALEFET KOL KOLA GİRDİ’

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın açılış programında yaptığı konuşmasında ise şunları söyledi:

“Türkiye ile ilgili olarak yapılmak istenen ameliyat, yapılmak istenen operasyon 15 Temmuz 2016 tarihinden daha önce başlamıştır. Ne zaman ki Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başladı, ne zaman ki emeklediği yerden dizlerinin üstünde doğruldu, ne zaman ki kendi tezlerini iddialarını ortaya koymaya başladı, ne zaman ki kendi beyinleriyle savunma sanayisinde önemli adımlar attı, ne zaman ki milli gelir yükseltti işte o tarihten itibaren Türkiye uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma ile ortaya çıktı. Her girişim projemiz onları çıldırttı. Nitekim, ne yaptılar? 2013 yılında 3-5 ağacın arkasına gizlenerek sokak terörü ile devleti teslim almaya çalıştılar, ama millet liderinin etrafında kenetlendi. Sonra 17-25 Aralık yargı susturucu takılmış bir yargı süreci ile beraber yargı üzerinden devleti teslim almaya çalıştılar, hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar, ama başaramadılar. 7 Haziran’dan önce hepsi bir araya geldi. Terör ile bugün anamuhalefet dediğimiz parti, kol kola verdi.”

‘FETÖ’NÜN AĞZIYLA, DHKP-C AĞZIYLA KONUŞAN SİYASİLER VAR’

Çavuşoğlu, 7 Haziran seçimlerinin ardından Çanakkale Belediye Başkanının, HDP yüzde on barajını geçti diye pilav ayran dağıttığını söyleyerek, “Bugün FETÖ’nün ağzıyla, bugün DHKP-C’nin ağzıyla ortaya çıkıp konuşan siyasiler yok mu? Bugün hala 15 Temmuz ile, 250 şehidimizin ruhunu aşağılayacak şekilde ‘bu bir tiyatro oyunu’ diyenler yok mu? Bir taraftan FETÖ’cüler diyor, bir taraftan anamuhalefet partisi lideri diyor. ByLock görüşmelerinde bu teröristlerin kendi aralarında hangi CHP’li ile ne tür girişimler içerisinde bulunduklarını hep görüyoruz. Yaklaşık bir iki yıldan beri tutturdular, ‘Mecliste siyaset ayağı ne olacak?’ diye ısrarla söylediler. Biz 30 Mart’tan önce var ise temizledik, 7 Haziran’dan önce var ise temizledik, teşkilatlarımızı temizledik, 1 Kasım’da var ise temizledik. ‘Siz ne yaptınız?’ diye sorduk. Sizin milletvekilleriniz çıkıp basının önünde deklare ettiler; ‘Biz 30 marttan önce FETÖ ile el ele kol kola girdik diye itiraf ettiler” diye konuştu.