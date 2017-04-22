TEM 'de zincirleme kaza
TEM 'de zincirleme kaza

Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri