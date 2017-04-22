Ana Sayfa Güncel TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi! GüncelVideo Haber TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi! Yazar Editör - 22 Nisan 2017 5 0 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Tweet'le TEM 'de zincirleme kaza TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2017_04/2017_04_22/1533095/tem_de_zincirleme_kaza_1.mp4 Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz... İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Çocuklar istedikleri mesleği yapsın 16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre “2 partili seçim” simülasyon İşte çağdaş Türkiye BİZİ TAKİP EDİN!2,885BeğenenlerBeğen36TakipçilerTakip Et145TakipçilerTakip Et6,743TakipçilerTakip Et7,717TakipçilerTakip Et9AboneAbone Ol HAVA DURUMU Ankara, TR Parçalı bulutlu enter location 7 ° C 7 ° 7 ° 100% 2.6kmh 75% Paz 3 ° Pts 5 ° Sal 9 ° Çar 13 ° Per 16 ° GÜNÜN HABERLERİ Çocuklar istedikleri mesleği yapsın 22 Nisan 2017 Ecel gelip vade yetince 22 Nisan 2017 TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi! 22 Nisan 2017 Şimdi tam zamanı!… 22 Nisan 2017 16 Nisan 2017 Referandum sonuçlarına göre “2 partili seçim” simülasyon 22 Nisan 2017 İşte çağdaş Türkiye 22 Nisan 2017