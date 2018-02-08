Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

1 ŞEBEKE LİDERİ ŞANLIURFA’DA

Jandarma ekipleri daha önce M.A.’dan 150 bin ve 70 bin lira alan Telefon dolandırıcıları şebekeyi takibe başladı. Üçüncü kez para almaya gelen şebekenin “eldenci” olarak tabir eden üyesi F.A. suçüstü yakalandı. F.A’nın ifadesi doğrultusuda yapılan operasyonlarda şebeke lideri A.D. Şanlıurfa’da gözaltına alındı. Şebekenin diğer üyeleri M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A da İstanbul’da yakalandı.

Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, mağdurlardan aldıkları 33 parça altın, 2 bankamatik kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.