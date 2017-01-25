Teleferik hattında bakım çalışması

Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, 29 Ocak ile 4 Şubat günleri arasında yapılacak yıllık periyodik bakım çalışmaları nedeniyle hizmet veremeyecek.

Toplu taşıma amaçlı ilk teleferik hattı olma özelliğine sahip, toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki hatta vatandaşların mağdur olmaması için, güzergâh üzerindeki yolcular, bakım süresince, ihtiyaca göre Yenimahalle Metro İstasyonu’ndan Şentepe’ye kadar EGO otobüsleriyle taşınacak.

Yetkililer, 29 Ocak Pazar günü saat 06.00’da başlayacak bakım çalışmalarının, 4 Şubat Cumartesi günü saat 06.00’da sona ereceğini bildirdiler.

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