Telafer’de ‘binlerce Türkmen mahsur kaldı’

Musul’u kurtarma operasyonu sürerken Şii Haşdi Şabi milislerinin ilerleyişi karşısında Telafer ilçesinden kaçmak isteyen “binlerce Türkmenin mahsur kaldığı” bildiriliyor.

Rudaw “Felaket Kapıda: Binlerce Türkmen Mahsur” başlığı ile verdiği haberde “Şii Haşdi Şabi milisleri 23 Kasım’da Telafer-Suriye karayolunu kontrol etmişti.

Karayolunun Şii milislerin denetimine geçmesiyle kentteki bazı siviller Musul’a doğru kaçarken, bir bölümü de Peşmerge Güçleri’nin denetimindeki bölgelere yöneldi” dedi.

Ninova İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan da, Rûdaw’a verdiği demeçte halkının kötü şartlarda yaşadıklarını belirtirken “Sivillerin güvenli bölgelere ulaşması için müdahale edilmezse felaket yaşanabilir” uyarısında bulundu.

Kaplan, “İlçeden kaçan ve Peşmergenin denetimindeki bölgelere doğru gelen 200 aile (3 bin kişi) mahsur kalmış durumda. Bunların Kürdistan Bölgesi’ne ulaşması için Zumar bölgesinde bir koridor açılmalı” dedi.

Bu arada, Türkmen Taliber Aşireti Reisi Şeyh Ali Muhammed Said ise, Telafer’de kalan onlarca sivilin kendisiyle irtibata geçerek kentten ayrılmaları için güvenli bir koridor açılmasını talep ettiklerini belirtti.

Rudaw haberinde “2014’ün Haziran ayından beri IŞİD’in işgali altında olan Telafer’de 500 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor” bilgisini verdi.

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