Tekvando Pumse Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Tekvando Pumse Milli Takımı, 13. Avrupa Tekvando Pumse Şampiyonası’nda 16 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 07-08 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 13. Avrupa Tekvando Pumse Şampiyonası’na 28 ülkeden 755 sporcu katıldı.

Türkiye’yi şampiyonada 31’i bayan 30’u erkek olmak üzere 61 sporcu temsil ederken, Ay-Yıldızlı sporcular, 16’sı altın, 5’i gümüş ve 7’si bronz olmak üzere toplamda kazandığı 28 madalyayla takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Milli sporcularımız pumse branşında bir kez daha tarih yazmayı başardı.

Başarı kelimesi ile federasyonumuz birbirinden ayrılmaz iki kelime haline geldi. Rodos’ta kürsünün zirvesine çıkan takım buraya son Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi apoletiyle gelmişti. Burada başarımızı tekrarlarken madalya sayımızı arttırmayı başardık.

Tekvando’da bir dünya markasıyız. Biz, artık başarılarımızı bir kademe nasıl ileri götüreceğimizin çalışmalarını yapıyoruz. Türk tekvandosu her kademede ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaktadır. Bundan sonra da elde edeceğimiz başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz.

Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, bizlere her türlü imkanın verilmesine ön ayak olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a ve tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

13. Avrupa Tekvando Pumse Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA:

1-Yıldız Erkek Takım (Hakan Karakaş, Yiğit Kemal Yılmaz, Enes Sözen)

2-Yıldız Bayan Takım (Nagihan Besleme, Elif Demir, Şeyda Nur Yavuz)

3-Genç Bayan Takım (Büşra Özden, Şevval Yarar, Kayra Destan)

4-18-30 Yaş Erkek Takımı (Habip Okçu, Ali Kemal Ustabaş, Seyyid Burhaneddin Fırat)

5-30 Yaş Üstü Erkek Takım (Güray Türk, Mustafa Yılmaz, Adil Tekin)

6-18-30 Yaş Bayan Takım (Elif Sıla Yılmaz, Büşra Deniz Yılmaz, Elif Döşüçukur)

7-Genç İkili Takım (Buse Yavuz, Muhammed Emir Yılmaz)

8-30 Yaş Üstü İkili Takım (Yıldız Örs, Mevlüt Pekcan)

9-Yıldız Erkek Bireysel (Hakan Sefa Karakaş)

10-41-50 Yaş Erkek Bireysel (Namık Konanç)

11-61-65 Yaş Erkek Bireysel (Şerif Kandırmış)

12-Serbest Stil 12-17 Yaş Bayan Bireysel (Gülsena Karakuyulu)

13-Serbest Stil 12-17 Yaş Erkek Bireysel (Enes Doğuhan Bilgin)

14-Serbest Stil 17 Yaş Üstü Erkek Bireysel (Emirhan Muran)

15-Serbest Stil 17 Yaş Altı İkili Takım (Yusuf Şaşmaz, Gülsena Karakuyulu)

16-Serbest Stil 17 Yaş Üstü İkili Takım (Kübra Dağlı, Emirhan Muran)

GÜMÜŞ MADALYA

1-Genç Erkek Bireysel (Muhammed Emir Yılmaz)

2-Yıldız Bayan Bireysel (Şeyda Nur Yavuz)

3-31-40 Yaş Erkek Bireysel (Mevlüt Pekcan)

4-65 Yaş Üstü Bireysel (Aşkın Kahveci)

5-Serbest Stil Karışık Takım (Enes Doğuhan Bilgin, Sümeyye Şentürk, Mustafa Oğuzhan Örnek, Seda Kansu, Furkan Uzun)

BRONZ MADALYA

1-Yıldız İkili Takım (Yiğit Kemal Yılmaz, Sude Yener)

2-18-30 Yaş Erkek Bireysel (Ali Kemal Ustabaş)

3-18-30 Yaş Bayan Bireysel (Kübra Dağlı)

4-30 Yaş Üstü Bayan Takım (Safiye Yalçın Türk, Yıldız Örs, Sakine Küçükakyüz)

5-51-60 Yaş Bayan Bireysel (Gamze Sarı)

6-61-65 Yaş Bayan Bireysel (Sevgican Yalçın)

7-Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel (Kübra Dağlı)

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