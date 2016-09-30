Teknolojik cihazlar bel ve boyun sağlığını etkiliyor

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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik cihazlar’ın kullanımının artmasıyla birlikte sık karşılaşılan bel ve boyun ağrılarının, hayat standartlarını olumsuz etkileyen hastalıkların başında geldiğini bildirdi.

Keskin, yazılı açıklamasında, özellikle bütün gün bilgisayar karşısında çalışan ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazlar kullanan kişilerin bel ve boyun şikayetiyle geldiklerini belirtti.

Duruş bozuklukları ve uzun süre sabit pozisyonda hareketsiz kalmanın boyun bölgesinde ağrılara neden olduğunu anlatan Keskin, şunları kaydetti:

“Boyun ağrıları sık görülen ve tedavi edilmediğinde kronikleşerek yaşam kalitesini bozan hastalıklar arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda bütün gün bilgisayar karşısında çalışan kişilerin yaşamlarının bir döneminde boyun ağrısı çektikleri tespit edilmiştir. Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının artmasıyla birlikte sık karşılaşılan bel ve boyun ağrıları, hayat standartlarını olumsuz etkileyen hastalıkların başında geliyor. Boyun ağrıları en sık 30-49 yaş arası kadınlarda görülür. Uzun süre sabit pozisyonda, sırtı desteklemeden, gövdeden öne eğilerek çalışmanın göğüs, boyun ve sırt kaslarında esneklik kaybına, boyun, omuz arkası ve kürek kemiği çevresindeki kaslarda ağrılı, sert, hassas noktalar gelişmesine neden olduğu saptanmıştır. Zamanla boyunda hareket kısıtlılığı ve tutukluk, kollarda güçsüzlük, çabuk yorulma ve baş ağrısı gelişmektedir.”

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Keskin, günlük hayatta basit önlemlerle boyun ağrılarının önlenmesinin mümkün olduğunu aktardı.

Bel ve boyun ağrısı bulunan hastalara tavsiyelerde bulunan Keskin,

“Çalışırken bel ve sırt kaslarını destekleyecek şekilde dik oturulmalı, bilgisayar ekranı göz hizasına gelecek şekilde çalışma masanız ve koltuğunuz ayarlanmalıdır. Düzenli fiziksel aktivite yapınız. Stres oranınızı düşürmeye çalışın. Arabada kullanırken ve seyahat esnasında başınızı ve boynunuzu destekleyin. Telefonda konuşurken kulaklık-mikrofon tertibatı kullanınız. Boyun ağrıları, basit ağrı kesicilerle giderilebildiği gibi gün içinde uygulanan sıcak-soğuk kompresler de kullanılabilir. Bunun için ağrılı bölgeye ilk 48 saat içinde 20 dakikalık sürelerle buz torbası veya havluya sarılmış buz parçalarıyla kompres yapmak, daha sonraki günlerde ılık bir duş almak veya sıcak su torbası uygulamak yeterli olmaktadır.”

ifadelerini kullandı.

Oturma ve çalışma esnasında duruşa dikkat edilmemesi ve yanlış duruşun alışkanlık haline gelmesi durumunda omurgada gelişebilecek bozuklukları önlemek için duruş egzersizleri, germe ve esneme hareketleriyle boyun, sırt, bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersizler içeren programın uygulanması gerektiğini anlatan Keskin, sonraki dönemde bu egzersizlerin günlük hayatta alışkanlık haline getirilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

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