Teknoloji var, neden bunun önlemi alınmaz?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’da hizmet verecek Atatürk Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği törende Kılıçdaroğlu, Adana’nın Aladağ İlçesi’nde, 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili konuştu.

Hükümetin 14 yıldır yurt sorununu çözemediğini savunan Kılıçdaroğlu,

“11 kız çocuğumuz, 1 görevli çıkan yangında hayatını kaybetti. Çocukların ne kadar önemli olduğunu bütün anneler, babalar bilir. Çocukların üzerine titreriz. Onların bizden daha iyi bir eğitim almalarını isteriz. Aladağ’da yurtta kalan çocuklarımız da köylerden gelip, barınacak yerleri olmadığı için bir yurtta kalan çocuklarımız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti nasıl olur da yurt sorununu çözemez? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, ‘Dünyaya meydan okuyoruz’ diye bağıranlar, acaba bu çocukların yurt sorununu neden çözmezler? 14 yıldır iktidardasınız yurt sorununu neden çözmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

“NEDEN ÖNLEMİ ALINMAZ, HANGİ GEREKÇEYLE İZİN VERİLİR?”

Öğrenci yurdundaki yangın merdiveninin kapısının kilitli olmasına ve bu konuda önlem alınmamış olmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Yurda bakıyorsunuz yangın merdiveni var ama ölen çocuklarımızın yığıldığı yer yangın merdiveninin kapısının önü. Açılmıyor çünkü kilitli. Oysa teknoloji var. İçeriden açılan, dışarıdan açılmayan kapılar var. Neden bunlar yapılmaz? Neden bunun önlemi alınmaz? Neden ve hangi gerekçeyle izin verilir? O anne ve babaların yaşadığı acıları hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Emin olun dinleyince insanın içi acıyor”