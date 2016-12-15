Ana Sayfa Yaşam Tekneler Kekova turu için kış nöbetinde

Tekneler Kekova turu için kış nöbetinde

-
Editör
-
10
PAYLAŞ
Tekneler Kekova turu için kış nöbetinde
ANTALYA'NIN DEMRE ILCESI'NDE TURIZM SEZONUNDA CAYAGZI LIMANI'NDAN KEKOVA'YA GUNUBIRLIK TURIST TASIYAN 42 TEKNEDEN 37'SI KARAYA CEKILDI. KARAYA CEKILEN TEKNELERIN TEMIZLIK VE BAKIMLARI YAPILIRKEN, 5'I ISE NOBETCI BIRAKILDI. NOBETCI YATLAR KISIN DEMRE'YE GELEN YERLI VE YABANCI KONUKLARI KEKOVA'YA TASIMAYA DEVAM EDIYOR.(FOTO:AHMET ACAR/DEMRE-DHA)

’nın İlçesi’nde günübirlik gezinti tekneleri yerli ve yabancı turistleri Turu’na çıkarmak için kış nöbeti tutuyor.

Demre’de turizm sezonunda Çayağzı Limanı’ndan Kekova’ya günübirlik turist taşıyan Demre Yatçılar Kooperatifi’ne bağlı 42 tekneden 37’si karaya çekildi. Bu teknelerin temizlik ve bakımları yapılırken, 5’i ise nöbetçi bırakıldı. Nöbetçi yatlar kışın Demre’ye gelen yerli ve yabancı konukları Kekova turu’na devam ediyor. Yatlar, kötü havalarda doğal bir liman olan Gökkaya Koyu’na sığınıyor.

BAZI TURİSTLER YÜZÜYOR

ANTALYA’NIN DEMRE ILCESI’NDE TURIZM SEZONUNDA CAYAGZI LIMANI’NDAN KEKOVA’YA GUNUBIRLIK TURIST TASIYAN DEMRE YATCILAR KOOPERATIFI’NE BAGLI 42 TEKNEDEN 37’SI KARAYA CEKILDI. KARAYA CEKILEN TEKNELERIN TEMIZLIK VE BAKIMLARI YAPILIRKEN, 5’I ISE NOBETCI BIRAKILDI.(FOTO:AHMET ACAR/DEMRE-DHA)

Teknelerle yapılan turlarda, hava koşulları müsait olduğu günlerde turistlere Kekova’nın doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı sunuluyor. Önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti’ni gezen turistler, rehberlerden bölgenin tarihini dinliyor. Tur sırasında verilen molalarda özellikle bazı Rus turistler denize giriyor. Hava sıcaklığı düşük olmasına rağmen yüzen turistler denizin de keyfini çıkarıyor.

‘KEKOVA HARİKA BİR YER’

Kekova turuna çıkan Rus Şhukina Julya, “Aralık ayındayız. Bizim ülkemizde sıcaklık gündüz bile sıfırın altında 7- 10 derece. Kekova harika bir yer. Deniz, güneş, tarih. Bizim ülkemizdeki yüksek yazdan bir gün geçiriyoruz. Bizim için nöbet tutan yatlara, buraları koruyanlara teşekkür ediyorum” dedi.

‘KIŞ MEVSİMİNDE YAZI YAŞIYORSUNUZ’

ANTALYA’NIN DEMRE ILCESI’NDE TURIZM SEZONUNDA CAYAGZI LIMANI’NDAN KEKOVA’YA GUNUBIRLIK TURIST TASIYAN 42 TEKNEDEN 37’SI KARAYA CEKILDI. KARAYA CEKILEN TEKNELERIN TEMIZLIK VE BAKIMLARI YAPILIRKEN, 5’I ISE NOBETCI BIRAKILDI. NOBETCI YATLAR KISIN DEMRE’YE GELEN YERLI VE YABANCI KONUKLARI KEKOVA’YA TASIMAYA DEVAM EDIYOR.(FOTO:AHMET ACAR/DEMRE-DHA)

Ukraynalı Natalia Tolçtophçotova da, “Soğuk bir ülkeden geldim. Burası gerçekten harika. Kış günü de yatla geziyoruz. Arkadaşlarımız yüzdü. Kış mevsiminde yazı yaşıyorsunuz. Bizim için unutulmaz bir gün. Buraya her gün gelmek, burada yaşamak isterim” diye konuştu.

‘5 TEKNEYİ NÖBETÇİ BIRAKTIK’

Demre Yatçılar Kooperatifi Yöneticisi Mehmet Topuz da “Kooperatif olarak Kekova’ya turlar düzenliyoruz. Teknelerimizi karaya çektik. Kış turları için 5 tekneyi nöbetçi bıraktık. Kışın da Kekova turları devam ediyor. Kekova kışın da görülmeli” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI