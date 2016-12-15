Tekneler Kekova turu için kış nöbetinde

Antalya’nın Demre İlçesi’nde günübirlik gezinti tekneleri yerli ve yabancı turistleri Kekova Turu’na çıkarmak için kış nöbeti tutuyor.

Demre’de turizm sezonunda Çayağzı Limanı’ndan Kekova’ya günübirlik turist taşıyan Demre Yatçılar Kooperatifi’ne bağlı 42 tekneden 37’si karaya çekildi. Bu teknelerin temizlik ve bakımları yapılırken, 5’i ise nöbetçi bırakıldı. Nöbetçi yatlar kışın Demre’ye gelen yerli ve yabancı konukları Kekova turu’na devam ediyor. Yatlar, kötü havalarda doğal bir liman olan Gökkaya Koyu’na sığınıyor.

BAZI TURİSTLER YÜZÜYOR

Teknelerle yapılan turlarda, hava koşulları müsait olduğu günlerde turistlere Kekova’nın doğal ve tarihi güzelliklerini görme fırsatı sunuluyor. Önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti’ni gezen turistler, rehberlerden bölgenin tarihini dinliyor. Tur sırasında verilen molalarda özellikle bazı Rus turistler denize giriyor. Hava sıcaklığı düşük olmasına rağmen yüzen turistler denizin de keyfini çıkarıyor.

‘KEKOVA HARİKA BİR YER’

Kekova turuna çıkan Rus Şhukina Julya, “Aralık ayındayız. Bizim ülkemizde sıcaklık gündüz bile sıfırın altında 7- 10 derece. Kekova harika bir yer. Deniz, güneş, tarih. Bizim ülkemizdeki yüksek yazdan bir gün geçiriyoruz. Bizim için nöbet tutan yatlara, buraları koruyanlara teşekkür ediyorum” dedi.

‘KIŞ MEVSİMİNDE YAZI YAŞIYORSUNUZ’

Ukraynalı Natalia Tolçtophçotova da, “Soğuk bir ülkeden geldim. Burası gerçekten harika. Kış günü de yatla geziyoruz. Arkadaşlarımız yüzdü. Kış mevsiminde yazı yaşıyorsunuz. Bizim için unutulmaz bir gün. Buraya her gün gelmek, burada yaşamak isterim” diye konuştu.

‘5 TEKNEYİ NÖBETÇİ BIRAKTIK’

Demre Yatçılar Kooperatifi Yöneticisi Mehmet Topuz da “Kooperatif olarak Kekova’ya turlar düzenliyoruz. Teknelerimizi karaya çektik. Kış turları için 5 tekneyi nöbetçi bıraktık. Kışın da Kekova turları devam ediyor. Kekova kışın da görülmeli” dedi.

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